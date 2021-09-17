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İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı

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İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı.

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İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı

İngiltere, Türkiye'yi 22 Eylül'den itibaren kırmızı listesinden çıkararak "seyahat edilebilir ülkeler" arasına aldı. Türkiye, İngiltere'de ülkelerin "kırmızı", "sarı" ve "yeşil" olarak kategorilendirildiği 17 Mayıs'tan bu yana kırmızı listede yer alıyordu.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps'ın açıkladığı değişikler arasında, uluslararası seyahat kurallarının gevşetilmesi ve seyahat listesinin basitleştirilmesi de bulunuyor.

Shapps'ın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre 4 Ekim'den itibaren, iki doz aşılı kişiler, İngiltere'ye gitmeden önce yolculuk öncesi test yaptırmak zorunda kalmayacak. Ayrıca döndüklerinden sonraki ikinci günde yapılan PCR testi yerine, antijen testi yapabilecekler.

Alınan karar uyarınca İngiltere artık ülkeleri yalnızca "yeşil" ve "kırmızı" kategorilere ayıracak.
Daha önce, örneğin Türkiye gibi kırmızı listede bulunan ülkeye giden bir kişi, İngiltere'ye dönmeden önce sarı ya da yeşil listedeki bir ülkede 11 gün geçirmek zorundaydı.

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