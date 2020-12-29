İngiltere-Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı

Anlaşma çerçvesinde, 2019’da Türkiye’ye 1 milyar pound değerinde makine ve 575 milyon pound değerinde demir-çelik ihracatı yapan İngiliz işletmeler için tercihli ticaret koşulları sağlayacak

İngiltere ve Türkiye arasında online düzenlenen törenle Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı.

İngiltere hükümeti yaptığı açıklamada şunları söyledi: ‘‘Anlaşma, 2019 yılında Türkiye’ye mal ihraç eden 7.600 İngiliz işletmesi için mevcut tercihli tarifeleri güvence altına alacak, malların gümrük vergisiz akışının devam etmesini sağlayacak ayrıca, otomotiv ve imalat sektörlerindeki hayati İngiltere-Türkiye tedarik zincirlerini koruyacak.Her iki ülke de gelecekte, mevcut anlaşmanın ötesine geçecek ve Birleşik Krallık ekonomisine uygun hale getirilecek daha iddialı bir serbest ticaret anlaşması için çalışmayı taahhüt etti. Anlaşma çerçvesinde, 2019’da Türkiye’ye 1 milyar pound değerinde makine ve 575 milyon pound değerinde demir-çelik ihracatı yapan İngiliz işletmeler için tercihli ticaret koşulları sağlayacak. Ayrıca, İngiltere’deki işletmelerin, anlaşma yapılmamasına kıyasla tercihli tarifeler kapsamında ithalat yapmaya devam etmesini sağlayacak.’’