İngiltere sona yaklaşıyor

"KIŞIN YÜKSEK ÖLÜM ORANLARI GÖRMEYECEĞİZ"

Bristol Üniversitesi'nden bir virolog ve corona virüs uzmanı olan Dr David Matthews, The Telegraph'a konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sürü bağışıklığının virüsün herkese ulaşmayı başardığı ve bu sayede insanlarda bağışıklık oluştuğu anlamına geldiğini söyleyen Matthews, şunları kaydetti:

"Şu anda buna çok yakın olduğumuzu düşünüyoruz. Bu salgın İngiltere için hemen hemen bitti. Sanırım bu kış büyük bir dalgalanma ya da ciddi düzeyde ölümler görmeyeceğiz. Aşı olmayan son yüzde 10'luk kesimdeki farkı ne kadar kapatırsak o kadar iyi olacağız. Herkes eninde sonunda virüsle tanışacak ve bunu aşılı yapmak çok daha iyi.”