İngiltere, son 70 yılın en büyük yabancı işçi göçünü yaşıyor

İngiltere, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yabancı işçi sayısındaki en hızlı düşüşü yaşıyor. Son araştırmalara göre, ülkede yalnızca Londra’dan ayrılan yabancı sayısının 700 bin kişi olduğu öne sürüldü

İngiltere, ülkeden ayrılan yabancı çalışan sorunu ile Kovid-19 salgınının ve Brexit’in yarattığı ekonomik problemlere bir yenisini daha ekledi.

İngiltere, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yabancı işçi sayısındaki en hızlı düşüşü yaşıyor. Son araştırmalara göre, ülkede yalnızca Londra’dan ayrılan yabancı sayısının 700 bin kişi olduğu öne sürüldü.

King's College Londra Ekonomi Profesörü Jonathan Portes yaptığı açıklamada, "Ülkeden giden insanların bir daha geri gelmemesi; nitelikli insan gücü, üretim ve vergi gelirleri açısından risk teşkil ediyor. Göçün, özellikle Londra'daki ekonomik büyümeyi nasıl yönlendirdiği düşünüldüğünde, bu ülke için kötü bir haber olabilir." ifadelerini kullandı. Portes, 1 milyon yabancı uyruklu çalışanın ülkeden ayrılmış olabileceğini tahmin ediyor. İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın ve Bütçe Sorumluk Ofisi’nin (OBR), 3 Mart günü açıklanacak olan bütçe verilerinde ya da yıl genelinde bu gerçeklerle yüzleşmesi bekleniyor.

Varsayılan bir senaryoya göre, İngiltere genelinde beş yıl boyunca her yıl 100 bin yabancı işçinin göç etmesinin yaratacağı etkinin, ülke üretiminin yaklaşık olarak yüzde 1'ini etkileyebileceği tahmin ediliyor. Bu olasılığın gerçekleşmesi durumunda, ülkenin bütçe açığı, gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 0,7'si kadar artabilir

Bu sorun uzun vadede, İngiltere’de demografik bir sorun haline gelmekle kalmayıp, ülkenin Almanya ve Japonya’daki gibi hızlı yaşlanan bir nüfus yapısına sahip olmasına neden olabilir.

