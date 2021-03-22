İngiltere savunma stratejisini değiştiriyor

İngiltere ordusunun asker sayısını daha da azaltması ama savunma stratejisinde robotlar, insansız hava araçları ve siber savaş teknolojisine ağırlık vermesi bekleniyor.Hazırlanan yeni savunma stratejisinde tank ve savaş uçağı sayısının da azaltılması beklenirken; hükümet yetkilileri savaş gemisi, denizaltı ve deniz piyadesi sayısının artacağını söylüyor.Son yıllarda iyice azaltılan asker sayısının son değişikliklerle 70 bine düşürülmesi planlanıyor.İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace orduyla ilgili planların detaylarını bugün parlamentoda açıklayacak.Bakan Wallace dün BBC'nin bir programında soruları yanıtlarken, planlarını, artırılmış olan savunma bütçesi üzerinden yaptığını; asker sayısının azaltılmasının, bütçenin azalması anlamına gelmediğini hatırlattı.

Wallece, "Irak'daki DAİŞ teröristlerini vurmaktan, uyuşturucu ticaretini engellemeye ya da Baltık bölgesindeki Rus saldırganlığını caydırmaya kadar, silahlı kuvvetlerimizin gücü zaten başkalarının erişemediği yerlere uzanıyor. Önümüzdeki yıllarda bu dünya çapındaki faaliyetlerin yelpazesini daha da genişleteceğiz" dedi.

İngiltere hükümeti bunun Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana ordudan yapılan en büyük değişiklik ve yatırım planı olduğunu söylüyor.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise İngiltere'ye yönelik tehditlerin arttığı bir dönemde asker sayısının azaltılmasını eleştirdi.