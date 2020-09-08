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İngiltere polisi, Türk kökenli suçluları Kıbrıs’ta arıyor

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İngiltere polisi, Türk kökenli suçluları Kıbrıs’ta arıyor

CRİME Stoppers adlı bağımsız kuruluş tarafından yapılan paylaşıma göre, Türk kökenli üçlü suçlu Kıbrıs’ta aranıyor.

Yapılan paylaşımda, üç suçlu ‘En çok arananlar’ listesinde önde geliyor.

Londra Gazete’ye verilen bilgiye göre üç kişi uyuşturucu suçlarıyla ilişkin aranıyor ve bu suçluların şu an Kıbrıs’ta olduğu belirtildi.

Aranan üç suçlunun isimleri şöyle; Mehmet Salih, Özgür Demir ve Osman Aydeniz.

Mehmet Salih

Mehmet Salih uyuşturucu kaçakçılığı yapmaktan arandığı ifade edildi. Aralık 2010 ile Kasım 2011 arasında Mehmet Salih, A Sınıfı uyuşturucu tedarik etmekten komploya karıştı; Londra Gazete’ye, özellikle Birleşik Krallık’ta kokain kaçakçılığı yaptığı söylendi.

Mayıs 2011’de Salih, kokain dağıtmak ve ödeme almak amacıyla Linconshire şehrini ziyaret etti. Polis, Salih’in üzerinde büyük miktarda kokain ve 20 bin pound ele buldu.

Londra Gazete’nin elde ettiği bilgilere göre, aranan suçlular hakkında şu detaylar paylaşıldı; Salih’in 40 – 45 yaşları arasında, yaklaşık 167cm boyunda, sağ gözünde yara izi ve lakabının ‘Aynur’ olduğu ifade edildi.


Özgür Demir

Diğer suçlu Özgür Demir, uyuşturucu ticareti yapmaktan aranıyor. Etnik kökeninin Kıbrıslı Türk olduğu iddia edilen ancak etnik görünümünün beyaz Avrupalı olarak belirtilen Demir, A Sınıfı uyuşturucu, 17 kilo diamorfin tedarik etme komplosu ile bağlantılı olarak aranıyor.


Osman Aydeniz

Osman Aydeniz ise, Özgür Demir ile aynı suçtan dolayı aranıyor. Aydeniz’in, Kıbrıslı Türk ve 35 – 40 yaşları arasında olduğu kaydedildi.

Crimestopper, ismini vermeden suçlular hakkında bilgi vermek isteyenler için telefon numaraları paylaştı. Suçluların referans numaranı kullanıp İngiltere’den veya Kıbrıs’tan Crimestopper’ı arayıp bilgi verebilirsiniz.

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