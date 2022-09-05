İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu

İngiltere'de Boris Johnson'dan boşalacak başbakanlık koltuğuna Dışişleri Bakanı Liz Truss oturacak.

İngiltere'de yeni başbakan Liz Truss oldu.

İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti’de, Boris Johnson’dan boşalacak koltuk için oy verme süreci tamamlanırken, hem parti başkanlığı hem de başbakanlık koltuğuna oturacak ismin Truss olduğu açıklandı.

Oylamada Truss için 81 bin 326, Sunak için ise 60 bin 399 oy çıktı. Böylelikle Truss oyların yüzde 57,3'ünü kazanmış oldu. Bu oran Muhafazakar partinin liderlerini oylamayla seçmeye başlamasından bu yana en düşük oran olarak kaydedildi.

Bir önceki parti lideri Boris Johnson yüzde 66,4 oy alırken, David Cameron yüzde 67,6 ve Iain Duncan Smith yüzde 60,7 oy almıştı.

Yeni başbakanı zorlu bir enflasyon sınavı bekliyor

Başbakanlık ve parti liderliği yarışı ülkenin Dışişleri Bakanı Liz Truss ile eski Maliye Bakanı Rishi Sunak arasında geçmişti.

Yeni başbakanı yüksek enflasyon, resesyon ve enerji fiyatlarındaki tırmanış ile baskılanan yaşam standartları nedeniyle zorlu bir ekonomik ortam bekliyor.

Ülkenin yeni başbakanı enflasyonu yüzde 10,1 seviyesindeyken ve Goldman Sachs’a göre 1974’ten bu yana ilk kez yüzde 20’ye yaklaşırken devralacak.

Yatırımcılar İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) faizleri Mayıs ayına kadar yüzde 4,75’e yükselteceğini fiyatlıyorlar.

Pazar günü BBC’ye konuşan Truss, İngiltere Merkez Bankası’nın görevinin enflasyonu kontrol altına almak olduğunu söyledi. Truss, “Enflasyonu düşürmek İngiltere Merkez Bankası’nın işi. Bu süreçte insanlara yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız” dedi.

Merkez bankasının bağımsızlığına “çok inandığını” belirten Truss, sert faiz artışlarını destekleyip desteklemeyeceği konusunda ise yorum yapmadı. Truss daha önceki açıklamalarında BOE’nin yetkilerinin gözden geçiremekten yana olduğu sinyalini vermişti. Yaşanan hayat pahalılığı krizinde hanehalkları ile şirketlere destek sözü veren Truss, 30 milyar sterlinlik vergi kesintisi vaadinde bulunmuştu.