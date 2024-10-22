İngiltere Kralına protesto şoku

Avustralya'nın başkenti Canberra'da konuşan İngiltere Kralı 3. Charles, bağımsız senatör Lidia Thorpe'un protestosuyla karşı karşıya kaldı. Thorpe, "Sen benim kralım değilsin" diye bağırdı

İngiltere Kralı 3. Charles, resmi Avustralya ziyaretinin ikinci gününde parlamentodaki konuşmasının hemen ardından bağımsız bir senatörün “Benim kralım değilsin" protestosuyla karşılaştı.

Lidia Thorpe, başkent Canberra'daki töreni yaklaşık bir dakika boyunca bağırarak böldü ve ardından güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre Kral Charles, ülkedeki temaslarının ikinci gününde başkent Canberra'da Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve muhalefetteki Liberal Partinin lideri Peter Dutton tarafından karşılandı.

Başbakan Albanese, parlamentodaki konuşmasında, "Burada, demokrasimizin kalbinde sizi ilk kez hükümdar olarak ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." diyerek Kral Charles'a ziyaretinden ötürü teşekkürlerini sundu.

Kral Charles da Albanese'in ardından Avustralya Parlamentosuna hitap etti. Avustralya'daki öğrencilik yılları, ülkenin iklim değişikliğine karşı savunmasızlığı ve "First Nations (İlk Halklar)" yerli halkı hakkında konuştu.

Konuşmasını bitirmesinin ardından Kral Charles, kürsüden ayrılırken, platforma doğru yaklaşan Aborjin Senatör Lidia Thorpe'un "Burası senin toprağın değil. Benim kralım değilsin. Bizim kralımız değilsin." tepkileriyle karşılaştı.

Thorpe, "Halkımıza karşı soykırım işlediniz. Bize topraklarımızı geri verin. Bizden çaldıklarınızı geri verin. Topraklarımızı yok ettiniz. Bu ülkede bir antlaşma istiyoruz. Siz bir soykırımcısınız." diye bağırdı.

İngiliz kraliyetinin bu ülkeyi işgal ettiğini söyleyen Thorpe, "Kral Charles bu toprakların meşru hükümdarı değildir." dedi.

Senatör Thorpe, daha sonra güvenlik görevlileri tarafından parlamentodan çıkarıldı.

Avustralya, Kral'ın devlet başkanı olarak görev yaptığı bir Milletler Topluluğu ülkesi.

Avustralya yerlisi bağımsız bir senatör olan Thorpe, uzun zamandır hükümet ile yerliler arasında bir anlaşma yapılması için çaba gösteriyor.

Avustralya, böyle bir anlaşmaya sahip olmayan tek eski İngiliz kolonisi ve birçok yerli egemenliklerini veya topraklarını hiçbir zaman İngiltere Kraliyet’ine devretmediklerini vurguluyor.