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İngiltere ekonomisinde son 311 yılın en büyük daralması

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İngiltere ekonomisi 2020 yılında 1709'dan bu yana en sert daralmayı yaşayarak yüzde 9,9 küçüldü

İngiltere ekonomisinde son 311 yılın en büyük daralması
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İngiltere ekonomisi dördüncü çeyrekte beklentileri aşarak bir önceki çeyreğe göre yüzde 1 artarken 2020 yılında yüzde 9,9 küçülerek 1709’dan bu yana en büyük daralmayı yaşadı.

Ülke şu anda daha sert karantina önlemleri uygulamaya başlarken çift dipli resesyonun ekonominin küçülmesinde etkisi kaçınılmaz gözüküyor.

İngiltere şu ana kadar 14 milyon doz civarında aşı uygularken ülkede 100 kişi başına 21 doz aşı düşüyor. İngiltere'de ilk dozu alanların oranıysa yüzde 20,2.

Açıklanan rakamlar, İngiltere Merkez Bankası'nın büyümenin artışa geçeceğine dair beklentileriyle uyumlu. Merkez Bankası Baş Ekonomisti Andy Haldane ise tüketicilerin yaklaşık 250 milyar sterlin değerin tasarrufu önümüzdeki dönemde karantina önlemlerinin azalmasıyla harcayacağını düşündüğünü belirterek, "Bir yıl sonra yıllık büyüme çift hanelere ulaşabilir." dedi.

Şansölye Rishi Sunak ise ekonomisinin kış döneminde direnç gösterdiğini fakat karantina önlemlerini kaldırırken dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Sunak, hükümetin salgının sonraki aşaması için sağlayacağı destekleri 3 Mart'taki bütçeye dahil edeceğini söyledi.

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Etiketler; #İngiltere ekonomisi
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