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İngiltere'den AB'ye 'maden suyu' misillemesi

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İngiltere'den AB'ye 'maden suyu' misillemesi
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Avrupa Birliği’nin İngiltere’den ithal edilen kabuklu deniz ürünlerine uygulanan engeli kaldırmaması sonrasında, İngiltere misilleme olarak Avrupa’dan ithal edilen maden suyu ve birkaç gıda ürününe kısıtlama getirmeyi düşünüyor.

Telegraph’ın haberine göre, üst düzey bir hükümet yetkilisi, maden suyu ve patates tohumu ihracatına kısıtlama uygulanabileceğini söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, İngiltere Kabine Ofisi Bakanı Michael Gove'a yazdığı mektupta ticarette sınır kontrollerinin uygulanmamasına ilişkin geçiş dönemini uzatma talebini reddetmişti. Mektupta İngiltere'nin Brexit anlaşmasına tam olarak uyması gerektiği de belirtilmişti.

Gove, Şubat ayı başında yaptığı konuşmada Kuzey İrlanda konusunda yapılan anlaşmanın çalışmadığını belirtmiş ve AB ile Brexit sonrası ilişkilerin yeniden ele alınması gerektiğini söylemişti.

Brexit anlaşmasının Kuzey İrlanda Protokolü, AB üyesi İrlanda ile Birleşik Krallık'ın bir parçası olan Kuzey İrlanda arasında malların gümrük kontrollerine tabi olmadan geçişini sağlıyor.

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