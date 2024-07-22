İngiltere'deki botanik bahçesi Kew Gardens risk altında

Kew Gardens uzmanlarının yayımladığı "Gelecek için ağaçlandırmak" başlıklı araştırmada, Londra'nın ikliminin 2050 geldiğinde İspanya'nın Barcelona kentinin 2019'daki sıcaklıklarına ulaşmasının beklendiği ifade edildi. Bu durumda botanik bahçesinin yaşaması için gerekli su miktarı, bazı böcek türleri ve doğal hayatın değişim göstereceği belirtildi.

Araştırmada, açık alandaki bazı ağaçların ise bu tür bir iklime dayanıklı olamayacağı vurgulandı. Botanik bahçesinde çoğunluğu sera gibi ortamlarda tutulsa da 11 binden fazla ağacın açık alanda olduğu, bu ağaçlar arasında sıcaklara karşı dayanıksız bazı türler bulunduğu kaydedildi.

Dünyada küresel ısınma 1,5-2 derece arasında tutulsa dahi İngiltere'de bunun etkisinin yüksek olacağına dikkat çekilen araştırmada, şu an 11 bin ağacın bulunduğu Kew Gardens'ta 2090'a gelindiğinde 5 bin 500 ağaç kalacağı tahmini paylaşıldı.

Dayanıklı türler Türkiye, Çin ve Balkanlar'da

Bilinen türlerin yüzde 30'unun, risk altındaki türlerin ise yüzde 41'inin tüm dünyadaki botanik bahçelerinde korunduğu ifade edilen araştırmada, hem Kew Gardens'ın hem de tehdit altındaki türlerin korunması için tavsiyeler de yer aldı.

Korumanın tehlike altında olan türlerden başlaması gerektiği belirtilen araştırmada, riskler ve korumaya ilişkin adımlar hakkında tüm paydaşların bilgilendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Botanik bahçelerinin bulunduğu kentler ile bölgelerdeki çevrenin korunması ve geliştirilmesinin öneminin altı çizilirken bilimsel araştırmalara desteğin, botanik bahçelerine yönelik fonların ve insan sağlığına ilişkin çalışmaların artırılması gerektiği de ifade edildi.

Bugün Kew Gardens'ta bulunan ancak 2090'da risk altında olması beklenen türlerin, o günün şartlarına dayanıklı şekilde yetişebileceği yerler de araştırmada yer aldı.

Buna göre Türkiye'nin Ege Bölgesi ve Trakya, Çin'in kuzeydoğusu ve Balkanlar'daki bazı bölgelerin bu şartları taşıdığı ifade edildi.

- "50 ila 80 yıl içinde Kew Gardens bambaşka görünecek"

Kew Gardens uzmanları, 2090'a geldiğinde manzarası değişecek botanik bahçesinin o gün de şimdiki gibi gözükmesi için çeşitli adımlar atmaya başladı.

Bugünden sıcak iklime dayanıklı bazı türlerin Avrupa'nın güneyi, Orta Amerika ve Güney Asya'dan getirildiği belirtilen araştırmada, bunlar arasında köknar, karaağaç ve çam türleri olduğu kaydedildi.

Botanik bahçesindeki İngiliz meşesi, adi huş ve kayın gibi ağaçların ise yok olma tehlikesi taşıyanlar arasında olduğu araştırmada paylaşıldı.

BBC'ye konuşan Kew Gardens uzmanlarından Simon Toomer, "50 ila 80 yıl içinde Kew Gardens bambaşka görünecek ancak yine de tanınır halde olacak. Seraları gezen insanlar yeni türler görecek. Açık alanda ise daha çok palmiye türleri olacak çünkü onlar susuzluğa daha dayanıklı. Tanınır yüzler de olmaya devam edecek çünkü Victoria döneminde (1837-1901) dikilen ağaçların çoğu Akdeniz bölgesinden gelmişti." ifadelerini kullandı.

Toomer, bazı yerel türlerin ise risk altında bulunduğu, bunlar için aynı türün daha sıcak ülkelerde yetişen ağaçlarından tohumlar getirilmesinin önemli olduğunu belirterek, bu amaç doğrultusunda Romanya ve Sırbistan'da bazı bilimsel geziler yapılacağını kaydetti.