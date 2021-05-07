İngiltere'de yerel seçimlerde ilk sonuçlar iktidardaki Muhafazakar Parti lehine

İlk sonuçlara göre, Hartlepool bölgesindeki milletvekilliği ara seçimini Muhafazakar Parti açık ara ile İşçi Partisi'nden aldı, daha önce kendisinde olmayan 4 belediye meclisinin kontrolünü ele geçirdi, İşçi Partisi ise bir meclisin kontrolünü kaybetti

Dün İngiltere'de yerel yönetimler ve bir milletvekilliği, İskoçya ve Galler'de de özerk parlamentolar için milyonlarca seçmenin oy kullandığı seçimlerde oyların sayımı sürüyor.

İlk sonuçlara göre, Hartlepool bölgesindeki milletvekilliği ara seçimini Muhafazakar Parti açık ara ile İşçi Partisi'nden aldı, daha önce kendisinde olmayan 4 belediye meclisinin kontrolünü ele geçirdi, İşçi Partisi ise bir meclisin kontrolünü kaybetti.

Ancak 143 yerel yönetim için yapılan belediye meclisi seçimlerinde henüz çok az sonuç belli oldu. Sayımı sonuçlanan 22 belediye meclisinden 10'unu Muhafazakar Parti, sekizini İşçi Partisi alırken, dört belediye meclisinde hiçbir parti çoğunluğu sağlayamadı. Şu ana kadar Muhafazakar Parti'nin belediye meclisi üye sayısı 71 artarken, İşçi Partisi'ninki 80 azaldı.

Dün geceden itibaren farklı zamanlarda başlayan oy sayımları, pandemi nedeniyle alınan önlemlerin de etkisiyle yavaş gelecek ve bütün tabloyu görmek Pazartesi gününü bulabilecek.

Yaklaşık 48 milyon seçmeni kapsayan İngiltere yerel ve ara seçimleri, 12 Aralık 2019'daki son genel seçim zaferi sonrası Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) sürecini tamamlayan ve Covid-19 salgını krizini yönetmek durumunda kalan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti iktidarının pandemi sonrası ilk sandık sınavı olarak görülüyor.

Önemli işaretler neler?

Şu ana kadar belli olan sonuçlar arasında özellikle Hartlepool bölgesi milletvekilliği ara seçimini Muhafazakar Parti'nin açık ara farkla ana muhalefetteki İşçi Partisi'nden alması bu bakımdan önemli görülüyor. Hartlepool, seçim bölgesi oluşturulduğundan bu yana ilk kez İşçi Partisi değil Muhafazakar Parti bölgede seçim kazandı.

Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti 12 Aralık 2019'daki son seçimlerde, İşçi Partisi'nin geleneksel tabanı sayılan eski sanayi yerleşimlerinin bazılarında öne geçmeyi başarmıştı.

Bu seçimler Muhafazakarların yerelde ve geleneksel İşçi Partisi kalelerinden biri sayılan Hartlepool bölgesinde bu başarıyı koruyup koruyamayacaklarını ve diğer yandan sormak gerekirse İşçi Partisi'nin kayıplarını telafi etmeye başlayıp başlamadığını göstermesi bakımından önemliydi.

Hartlepool'dan ilk işaret gelmiş oldu. Belediye başkanlıkları ve belediye meclislerinde değişen ağırlıklar da diğer önemli gösterge olacak.

İskoçya'daki özerk parlamento için yapılan seçimlerin sonuçları ise Birleşik Krallık'ın birliği bakımından hayati önem taşıyor.

Kimler seçiliyor?

Birleşik Krallık'ın İngiltere, İskoçya ve Galler bölgelerinde yapılacak seçimlerde;

İngiltere'deki 143 belediyenin yaklaşık 5 bin meclis üyesi (kısmi yerel seçim)

Londra Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 25 üyesi

İngiltere'de başkent Londra dahil 13 kentin belediye başkanları

39 ilin emniyet politikaları ve kolluk gücünden sorumlu kişiler

İngiltere'de Hartlepool seçim bölgesinde yeni milletvekili

İskoçya Parlamentosu'nun 129 üyesi

Galler Parlamentosu'nun 60 üyesi belirlenecek.

İngiltere'de yerel seçimler normalde birer yıl arayla iki kez yapılıyor. Ülkedeki toplam 343 yerel yönetimin bir kısmı 2019'da seçilmiş, kalan 143 yerel yönetim için 2020'de yapılması gereken seçimler ise pandemi nedeniyle bu yıla bırakılmıştı.