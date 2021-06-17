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İngiltere'de vaka sayısı yeniden zirve yaptı

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İngiltere'de vaka sayısı yeniden zirve yaptı

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 11 bin 7 vakanın kaydedilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 600 bin 623’e ulaştığı belirtildi.

Ülkede son 24 saat içinde 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, toplam can kaybının ise 127 bin 917’ye olduğu aktarıldı.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19’a ilişkin aşı verilerine göre, toplamda 42 milyon 216 bin 654 kişinin aşının ilk dozunu aldığı, nüfusun yarısından fazlasının aşılandığı aktarıldı. Ülkede 30 milyon 675 bin 207 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

Toplam 72 milyon 891 bin 861 kişinin Covid-19’a karşı aşılandı

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