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İngiltere'de toplu taşımada maske kuralı kaldırılıyor

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Transport for London, bugün yaptığı açıklamada, Londra’nın ulaşım ağını kullanan yolcular için maske zorunluluğunun 24 Şubat’tan itibaren kaldırılacağını, ancak maske takmanın ‘şiddetle tavsiye edileceğini’ açıkladı

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İngiltere'de toplu taşımada maske kuralı kaldırılıyor

Koronavirüs kuralları Avrupa’da Omicron vaka artışlarına rağmen esnetilmeye devam ediyor. İngiltere bu konuda radikal bir adım daha atarak toplu taşımada maske kuralını kaldıracakların duyurdu.

Transport for London, bugün yaptığı açıklamada, Londra’nın ulaşım ağını kullanan yolcular için maske zorunluluğunun 24 Şubat’tan itibaren kaldırılacağını, ancak maske takmanın ‘şiddetle tavsiye edileceğini’ açıkladı.

Londra ulaşım ağı ‘Transport for London’ tarafından yapılan açıklamada, maske zorunluluğunun kaldırılacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada, “24 Şubat’tan itibaren yüz kaplaması giymek artık bir taşıma koşulu olmayacak, ancak mümkünse müşterilerin ve personelin bunları giymeleri şiddetle tavsiye edilecek” ifadeleri kullanıldı.

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