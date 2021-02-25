banner583
banner590
33 0
Gelir 6 bin 500 TL, gider 182 bin TL
Gelir 6 bin 500 TL, gider 182 bin TL
47 0
 
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
26 0
Bayern Munih, İtalya’da coştu
Bayern Munih, İtalya’da coştu
22 0
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
18 0
Elis finallerde
Elis finallerde
33 0
Teksas'ta hayat felç oldu
Teksas'ta hayat felç oldu
24 0
banner529
banner570

İngiltere'de son bir haftada koronavirüs nedeniyle vefat eden Türk yok

banner476

İngiltere'de son bir haftada koronavirüs nedeniyle vefat eden Türk yok

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verileri, koronavirüs vaka sayılarının artış hızındaki düşüşün devam ettiğini gösteriyor. 12 Şubat’ta sona eren bir haftalık veriler, önceki haftalara kıyasla test sonucu pozitif çıkanların sayısının azaldığını ortaya koyuyor. Londra Gazete’nin elde ettiği bilgiye göre, sonra bir haftada, Türkçe konuşan toplumda koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

23 Şubat’ta açıklanan verilere göre, İngiltere’de son 24 saatte 8 bin 489 koronavirüs vakasının tespit edilmesiyle son 144 günün en düşük vaka sayısı görüldü. Ülkede 8 Mart’tan itibaren karantina uygulaması kademeli olarak kaldırılacak. Koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin toplam sayısı 283 ve Türkiye kökenli toplumun 79. Bu sayılar kesin olarak bilinen, bu sayıların dışında gerçekleşen ölümlerde söz konusu kişi hayatını kaybetti. Noel tatilinden itibaren koronavirüs salgını özellikle İngiltere’deki Kıbrıslıları acımamıştı. Son bir haftada koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden olmaması, Türkçe konuşan toplum için oldukça sevindirici bir haber oldu.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.