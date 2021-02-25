İngiltere'de son bir haftada koronavirüs nedeniyle vefat eden Türk yok

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verileri, koronavirüs vaka sayılarının artış hızındaki düşüşün devam ettiğini gösteriyor. 12 Şubat’ta sona eren bir haftalık veriler, önceki haftalara kıyasla test sonucu pozitif çıkanların sayısının azaldığını ortaya koyuyor. Londra Gazete’nin elde ettiği bilgiye göre, sonra bir haftada, Türkçe konuşan toplumda koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

23 Şubat’ta açıklanan verilere göre, İngiltere’de son 24 saatte 8 bin 489 koronavirüs vakasının tespit edilmesiyle son 144 günün en düşük vaka sayısı görüldü. Ülkede 8 Mart’tan itibaren karantina uygulaması kademeli olarak kaldırılacak. Koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin toplam sayısı 283 ve Türkiye kökenli toplumun 79. Bu sayılar kesin olarak bilinen, bu sayıların dışında gerçekleşen ölümlerde söz konusu kişi hayatını kaybetti. Noel tatilinden itibaren koronavirüs salgını özellikle İngiltere’deki Kıbrıslıları acımamıştı. Son bir haftada koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden olmaması, Türkçe konuşan toplum için oldukça sevindirici bir haber oldu.