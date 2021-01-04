İngiltere'de son 5 günde 9 Kıbrıslı Türk daha koronavirüse yenildi

Birleşik Krallık’ta ülke çapında her gün 50 binin üzerinde koronavirüs vakası tespit edilmeye devam ederken, ölüm sayısı da hızlıca artmaya devam ediyor.

Londra'dan yayın yapan bir web sitesinin yayınladığı en güncel bilgilere göre, son 5 günde, 9 Kıbrıslı Türk koronavirüse yenik düştü. 100’ün üzerinde toplum üyesinin ise yoğun bakımlarda tedavi gördüğü iddia edildi.

Kıbrıs İslam Cemiyeti Başkanı Hüseyin Haşim El Bakayi, ölüm haberlerin geçtiğimiz Nisan ayı gibi sıkça gelmeye başladığını belirterek, şu ifadeleri ‘‘Özellikle Mart ve Nisan aylarında İngiltere’de yaşayan Kıbrıslılar arasında Covid-19 kaynaklı ölümlerin oldukça yüksekti, şu an maalesef benzer bir durum yaşıyoruz. İngiltere genelinde ölüm ve vaka sayısı arttıkça bu bizim de toplumumuza yansıyor. Vefat edenlerin birçoğu 60 yaşın üzerinde ancak aldığımız bilgilere göre, 30 – 50 yaşlar arasında olan birçok toplum üyelerimiz yoğun bakımda tedavi görmekte. Acımız çok büyük, tüm halkımıza çağrıda bulunuyoruz kurallara uyalım, tedbirleri elden bırakmayalım ve mümkün olduğu kadar evde kalalım.’’ dedi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı’nın verilere göre İngiltere’deki hastanelerin ‘‘şimdiye kadar en yoğun kışı’’ geçirdiği söyleniyor. Başkent Londra’da hastane kapasitelerinin Covid-19 hastalarıyla dolduğu belirtilirken, yetkililer daha hızlı yayılan virüsün yeni türünün ülke çapında yayıldığını ve hastanelerin bu duruma hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Hastanelerde yaşayan yoğunluğa değinen El Bakayi, sistemde bir tıkanma olduğunu ve cenazelerin morglarda uzun süre bekletildiğini söyledi.

‘‘Sistemde ciddi bir aksama var, yaklaşık iki hafta önce koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden toplum üyelerimizin cenazeleri hala morglarda bekletiliyor. Yaslı aile sevdiklerin cenaze töreni gerçekleştiremiyor. Bu nedenden dolayı, İngiltere Türk İslam Vakfı ve Shacklewell Lane Türk Camisi Başkanı Erkin Güney, cenaze işlemlerini hızlandırmak adına Hackney bölgesinde bulunan Shacklewell Lane camisine cenaze buzdolabı yerleştirmek için girişimlerde bulunacak.’’

El Bakayi, İngiltere halkının maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etmesi gerektiğini belirterek, bu tedbirlere devam etmenin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve kesin olarak bilinen Kıbrıslı Türklerin sayısı 131’e ve Türkiye kökenli toplum üyelerin sayısı ise 45’e yükseldi.