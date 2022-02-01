İngiltere'de konut fiyatlarında 17 yılın en hızlı başlangıcı

İngiltere'nin konut alanında en önemli kurumu olan ve 100'den fazla kurumun birleşmesiyle olun Nationwide Building Society'nin Konut Fiyat Endeksi Raporu yayımlandı. Rapora göre inşaat sektörü için parlak geçen 2021 yılının ardından 2022 Ocak ayında da konut fiyat artışı yüzde 11,2 gerçekleşirken bu rakam 2005'ten bu yana en hızlı yıl başlangıcı oldu

İngiltere’de Nationwide Konut Fiyat Endeksi yayımlandı. Dünyanın en büyük inşaat birliği ve yedinci en büyük finansman kooperatifi olan kurumun raporuna göre İngiltere’de yıllık konut fiyat artışı Ocak ayında yüzde 11,2 artarak son 17 yılın en iyi başlangıcını yaptı.

Rakamları yorumlayan Nationwide Baş Ekonomisti Robert Gardner, “Yıllık konut fiyat artışı Ocak ayında yüzde 11,2 büyüyerek geçtiğimiz Haziran’dan bu yana en hızlı büyümeyi gerçekleştirirken bu oran son 17 yılın en iyi sene başlangıcı oldu. Fiyatlar sezonluk etkiyi dikkate alınca aylık olarak yüzde 0,8 büyüme gösterdi. Bu rakamlar 6 aydır art arda büyümeye işaret etti.

Mortgage kredi onay sayıları pandemi öncesi dönemin hemen üstünde artışına devam ediyor. 2021’de ev satışlarından alınan pul vergisinin bir süreliğine kaldırılmasıyla yaşanan yükselişe rağmen konut talepleri güçlü kalmaya devam ettiğini görüyoruz. 2021’de gerçekleşen toplam konut işlemleri 2007’de bu yanda en yüksek ve 2019’dan bu yana yüzde 25 artış gösterdi” ifadelerini kullandı.

2022’de piyasanın görünümü nasıl olacak?

Değerlendirmesinde 2022 yılı için öngörülerini de paylaşan Gardner, “Görünüm belirsiz kalmaya devam etse de konut piyasasının bu sene yavaşlama yaşaması olası. Pandemi başladığından beri konut fiyat büyümeleri gelir büyümelerini büyük bir oranda geride bırakarak konutların satın alınabilirliğini azalttı.

Örnek vermek gerekirse ilk defa ev satın alan birinin yatırdığı yüzde 10’luk depozit yıllık toplam brüt kazancının yüzde 56’sına denk geliyor ki bu bir rekor. Benzer olarak mortgage oranları tüm zamanların en düşüğünde olmasına rağmen standart bir mortgage ödemesinin ele geçen net maaşa oranı uzun dönem ortalamalarının üstünde bulunuyor.

Satın alma gücünün düşmesi, ciddi şekilde artan yaşam pahalılığının ev ekonomisi üzerinde yarattığı baskı ile birlikte büyük ihtimalle konut piyasası hareketliliği ve konut fiyat büyümesi üzerinde düşürücü bir etkiye sahip olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonun etkileri konut piyasasında henüz hissedilmedi

İngiltere’nin enflasyon oranı ve faiz politikasına da değinen Gardner, “Tüketici fiyat enflasyonu Aralık ayında yüzde 5,4’e ulaştı ki bu 1992’den bu yana görülen en yüksek rakam. Bu oran aynı zamanda İngiltere Merkez Bankası’nın hedeflediği yüzde 2’nin üç katına yakın ve enerji fiyatlarının artmasıyla bu rakamın önümüzdeki aylarda daha da artması bekleniyor. Enflasyondaki bu hızlı yükseliş Tüketici Güveninin geçtiğimiz aylarda çökmesinde önemli bir rol oynarken konut piyasasında etkileri şu anda dek oldukça az hissedildi.

Yüksek enflasyon ve Omikronun ekonomiye etkilerinin sınırlı olacağı düşüncesiyle büyüyen güven nedeniyle para politikası yapıcılarının önümüzdeki aylarda daha fazla faiz artırımına gidebileceği beklentisini yarattı. Gerçekleşmesi halinde bu durumun mortgage oranlarını da yükselterek konutları satın alınabilirliğini düşüreceği öngörülüyor” yorumunu yaptı.