İngiltere'de iki doz aşı olanlar 16 Ağustos’tan itibaren karantinaya girmeyecek

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid de Salı günü atılacak yeni adımlara dair ayrıntıları paylaştı. Parlamentoda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Javid, İngiltere’de iki doz aşı olanların 16 Ağustos itibariyle karantinaya girmeyeceklerini söyledi

akalardaki artışa rağmen Covid-19 önlemleri kapsamında normalleşme adımlarını atmaya devam ediyor. 5 Temmuz Pazartesi günü Başbakan Boris Johnson, düzenlediği basın toplantısında sosyal mesafe ve yüz maskesi gibi Covid sınırlamalarının 19 Temmuz’da kaldırılacağını söyledi.

İngiltere v

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid de Salı günü atılacak yeni adımlara dair ayrıntıları paylaştı. Parlamentoda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Javid, İngiltere’de iki doz aşı olanların 16 Ağustos itibariyle karantinaya girmeyeceklerini söyledi.

İngiltere hükümeti, sarı listedeki ülkelerden dönüşte çift doz aşı yaptıranların karantinaya girmemesi için neler yapılabileceğini de değerlendiriyor. Ancak bununla ilgili resmi bir karar açıklanmadı.

Sağlık Bakanı Javid, Covid testi pozitif çıkan bir kişiyle temas edilmesi durumunda tam aşılananların evlerine kapanmak zorunda kalmayacaklarını söyleyip “Eğer bir kişi 16 Ağustos’tan hemen önce veya hemen sonra ikinci doz aşısını yaptırdıysa yeni özgürlüklerin keyfini çıkarmak için iki hafta beklemek zorunda olmayacak” dedi.

Javid ayrıca aşılama programıyla 27.000 kişinin hayatının kurtulduğunu, 7 milyon kişinin de Covid’e yakalanmasının önüne geçildiğini söyledi.

Sağlık Bakanı, iki doz aşı yaptıranların enfeksiyon kapma riskinin %80 oranında azaldığını da ifade etti ama vakalarda artış yaşanacağına dikkat çekti.

Muhalif İşçi Partisi’ne verdiği yanıtta Javid, “Şimdilik 19 Temmuz’a kadar enfeksiyonların artmaya devam etmesini bekliyoruz” dedi ve günde 50.000 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkabileceğini belirtti. Aşılama programının “savunma kalkanı” sağladığını ifade eden Javid, İngiltere’de önlemlerin programın başarısından dolayı hafifletilmeye başlandığını söyledi. Javid’in dikkat çektiği bir diğer nokta da aşılama sayesinde hastaneye kaldırılan hastalar arasındaki ölüm oranında yaşanan düşüş.

Salı günkü açıklamasında ‘son 24 saatte 27.000 yeni vaka’ tespit edildiğini belirten Javid, yalnızca 2000 hastanın hastaneye kaldırıldığını söyledi ve daha önce vakalardaki artışın bu kadar yüksek olduğu dönemde hastanelik olan hastaların yaklaşık 20.000 olduğunu ifade etti. Javid, “Planımızın işe yaradığına olan inancımız giderek artıyor” dedi.

MUHALEFETTEN TEPKİ

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer, Pazartesi günü Başbakan Boris Johnson’ın önlemlerin hafifletileceği açıklamasından sonra “Vakalar böylesine artarken mevcut tüm önlemleri bir kerede kaldırmak umursamazlıktır” dedi ve ekledi:

“İnsanları korumak için daha dengeli bir yaklaşım veya düzgün bir plana ihtiyaç var.”

Önlemleri kaldırmanın yaygın aşılama sayesinde mümkün olacağını söyleyen Johnson ayrıca normalleşmenin son ve dördüncü adımına ne zaman geçileceğine ilişkin nihai kararın 12 Temmuz’da alınacağı, bu plana ait başlıca detayların 19 Temmuz’da açıklanacağını duyurdu. Öte yandan bu ay sonunda günlük vaka sayısının 50 bine ulaşmasını beklediklerini söyledi ve “Maalesef kendimizi daha fazla ölüme hazırlamalıyız” dedi ve ekledi: “Fakat aşılamada bu kadar ilerlemişken normalleşme adımını atmazsak bunu başka ne zaman yapabiliriz? “Ya virüsün daha avantajlı olduğu soğuk aylara ertelememiz gerekir ya da her şeyi önümüzdeki yıla bırakmak zorunda kalırız.”