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İngiltere'de enflasyon yeni rekor kırdı

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İngiltere'de enflasyon Şubat'ta da yükselişini sürdürerek 30 yılın zirvesinde kalmaya devam etti

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İngiltere'de enflasyon yeni rekor kırdı

İngiltere İstatistik Ofisi'nin verilerine göre enflasyon Şubat ayında artan enerji ve gıda maliyetleriyle yıllık bazda yüzde 6.2'ye yükselerek Mart 1992'den beri en yüksek seviyeye çıktı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini yüzde 6'ydı.

Enflasyon Ocak ayında yüzde 5.5 ile yeni bir rekor kırmıştı.

Enflasyon Şubat'ta aylık bazda da yüzde 0.8 artarak yüzde 0.6'lık tahminleri aştı. Bu, 2009'dan beri görülen en büyük artış olarak kayda geçti.

İngiltere Merkez Bankası yüksek enflasyonla mücadele etmek amacıyla son 3 toplantısında faiz artışına giderek yüzde 0.1 ile tarihi düşük seviyede seyreden politika faizini yüzde 0.75'e çıkardı. Merkez Bankaası enflasyonun bu yıl sonunda çift hanelere çıkabileceğini belirtti.

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