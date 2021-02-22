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İngiltere'de COVID-19 yasakları gevşetiliyor

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İngiltere Aşı Bakanı Zahawi, COVID-19 yasaklarının gevşetilmesiyle ilgili, "Birinci öncelik çocuklar, sonra okullar, daha sonra iki kişilik grupların dışarıda bir araya gelmesi ve belki birlikte birer kahve içmesi." dedi

İngiltere'de COVID-19 yasakları gevşetiliyor
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İngiltere Aşı Bakanı Nadhim Zahawi, yeni tip koronavirüs (COVID-19) yasaklarının gevşetilmesi kapsamında okulların 8 Mart'ta açılacağını, 29 Mart itibarıyla iki aile ya da altı kişilik grupların dışarıda buluşabileceğini söyledi.

Koronavirüs'ten en çok etkilenen ülkelerden biri konumundaki İngiltere'de şimdiye kadar 120,580 kişi hayatını kaybederken, 4.11 milyondan fazla kişinin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Zahawi LBC radyosuna yaptığı açıklamada, "Amaç bölgesel açılmaların yerine kademeli olarak tüm İngiltere'yi açmak." dedi.

Zahawi, "Birinci öncelik çocuklar, sonra okullar, daha sonra iki kişilik grupların dışarıda bir araya gelmesi ve belki birlikte birer kahve içmesi. Bu da 8 Mart'tan itibaren mümkün olacak. Daha sonra da 29 Mart'tan itibaren iki aile ya da altı kişilik gruplar ve dışarıda gerçekleştirilen spor faaliyetleri (izin kapsamına dahil edilecek)" dedi.

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