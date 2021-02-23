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İngiltere'de Akdeniz tatil paketleri 6 katına çıktı

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açıklaması sonrası Türkiye, İspanya ve Yunanistan'a tatil paketi satışları 6 katına çıktı

İngiltere'de Akdeniz tatil paketleri 6 katına çıktı
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson hava seyahatlerinin normalleşmesiyle ilgili planı açıkladıktan sonra EasyJet ve TUI’nin yaz tatili için aldığı rezervasyonlarda talep patlaması yaşandı.

EasyJet’in bilet satışları açıklama sonrasında neredeyse 4 katına çıkarken Türkiye, İspanya ve Yunanistan’a tatil paketleri satan TUI’nın rezervasyonları 6 katına çıktı.

Havayolları hisseleri, yaz tatiline olan tüketici ilgisiyle beraber ikinci günde de yükselirken seyahat kısıtlamalarının en geç mayıs ya da haziran ayı gibi kalkacağı düşünülüyor.

EasyJet CEO’su Johan Lundgren, konuyla ilgili “Seyahate olan talepte ciddi bir artış görüyoruz. Rezervasyonlardaki bu artışla beraber hükümetin açılma planını İngiltereli tatilcilerin dört gözle beklediğini anlıyoruz.” dedi.

EasyJet, İngiltere’den uçuşlar için rezervasyonların birkaç saat içerisinde yüzde 337 arttığını açıklarken TUI ise tatil paketi satışlarının yüzde 630 artış gösterdiğini söyledi.

Bloomberg Intelligence Analisti Rob Barnett ise “Talebin ilk olarak Ryanair, Wizz Air gibi görece ucuz havayollarında toparlanacağını düşünüyoruz. IAG gibi tam hizmet sağlayan havayollarında ise daha yavaş bir toparlanma öngörüyoruz.” dedi.

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