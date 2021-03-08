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İngiltere'de 28 Eylül'den bu yana en düşük vaka sayısı

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İngiltere'de son 24 saatte 4 bin 712 COVID-19 vakasının tespit edilmesiyle "28 Eylül 2020'den bu yana en düşük günlük vaka sayısı" görüldü

İngiltere'de 28 Eylül'den bu yana en düşük vaka sayısı

İngiltere'de Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı verilere göre, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 65 artarak 124 bin 566'ya yükseldi.

Son 24 saatte 4 bin 712 yeni vaka tespit edildi. Bu, "4 bin 44 vakanın saptandığı 28 Eylül 2020'den bu yana görülen en düşük günlük vaka sayısı" oldu. Toplam vaka sayısı da 4 milyon 223 bin 232'ye çıktı.

COVID-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 22 milyon 377 bin 255'e ulaştı, bunlardan 1 milyon 142 bin 643'üne ikinci doz aşı uygulandı.

Ülkede 10 bin 898 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 1542'si yoğun bakımda bulunuyor.

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