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İngiltere Başbakanına video şoku

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İngiltere yeni seçilen Başbakan Rishi Sunak'a ait olduğu iddiasıyla yayılan bir videoya odaklandı. Videoda Sunak olduğu iddia edilen birisi elinde içki bardağıyla son moda dans hareketlerini sergiliyor

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İngiltere Başbakanına video şoku

 
İngiltere Başbakanı Risni Sunak'ın İbiza'da çılgınca dans ettiği iddiasıyla yayılan video dünyanın gündeminde.
İbiza'daki bir plajdaki partide Sunak olarak tanıtılan birisi kalabalığın içinde son moda dans hareketleri yapıyor. 
Wayne Lineker isimli mekan, İbiza'da çılgın partilerin adresi olarak biliniyor. 
Video yayınlandığında, hemen arkasından Sunak'ın Boris Johnson'un görevden ayrılmasının ardından bu dansı yaptığı iddia edildi.
Videoda, 'Raving Rishi' olarak adlandırılan adam, elinde turuncu bir fincan tutarken gömleksiz, siyah güneş gözlüğü, Versace şort ve parlak bir saat takıyor.
Adam parti müziğine takılıp anı dolu dolu yaşarken dünya umurunda değilmiş gibi görünüyordu
Hızla yayılan bu çılgın dans videosu, Johnson'ın siyasi kariyerinin sonunu yaklaştıran parti skandalı ile özdeşleştirildi. Johnson, covid döneminde düzenlediği parti nedeniyle ciddi eleştiri almıştı.
Gerçek kısa sürede anlaşıldı. Sunak'a benzer birisi çılgın dans yapıyordu ve videodaki kişinin Sunak'la ilgisi yoktu. Videonun çekildiği yerin Lineker'in mekanı olduğu ise kesinleşti. Ancak dans edenin kimliği hala belirlenemedi.
 
 
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