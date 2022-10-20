İngiltere Başbakanı Truss istifa etti

İngiltere Başbakanı Liz Truss göreve geldikten 44 gün sonra istifa etti. Truss İngiltere'nin en kısa süre görev yapan başbakanı oldu

İngiltere Başabakanı Liz Truss istifa ettiğini açıkladı. İngiltere'de Boris Johnson'un istifa etmesi sonrası yapılan oylama ile göreve gelen Truss 44 gün görevde kalarak ülkenin en kısa süre görevde kalan başbakanı oldu.

Truss kampanyası döneminde vergi indirimi paketiyle gündeme gelmiş ancak başbakan seçilmesi sonrası açıklanan mini paketin piyasalarda olumsuz karşılanmasıyla Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'i görevden almıştı.

Bu değişiklik sonrası görevine devam edeceğini açıklayan başbakan için Çarşamba yapılan olaylı parlamento oylaması sonrası karşıt sesler yükselmiş ve Truss'ın istifa etmesi gerektiği tepkileri seslendirilmeye başlanmıştı.

İngiltere’de Çarşamba günü gerçekleştirilen İşçi Partisi’nin kaya gazı ve petrolünün çıkarılması yasağının kaldırımasına karşı yaptığı teklif 326’ya karşı 230 oyla reddedilmişti. Zafer gibi görünen oylamanın bazı milletvekillerinin oy vermeleri için baskıya maruz kaldıkları iddiaları nedeniyle tartışamalara neden olmuştu.

Aleyhte oy kullanmaya hazırlanan milletvekillerinin “itilip kakıldığı” iddia edilmiş ve Muhafazakar Parti Disiplin Sorumlusu Wendy Morton önce görevden ayrıldığını duyurmuştu

Bloomberg'e konuşan konuya yakın iki kaynak, Truss’ın Morton’u kolundan çekerek oylama lobisinden dışarı çıkardığını belirtmişti. Başka kaynaklar da Morton’ın yardımcısı Craig Whittaker’ın da istifa ettiğini belirtmiş ancak Morton ve Whittaker’ın daha sonra görevlerine devam ettikleri duyurulmuştu.

Oylamadan saatler önce Truss, İçişleri Bakanı Suella Braverman’ı görevden almış ve yerine çok açık şekilde kendisi aleyhine lobi yapan Grant Shapps’ı atamıştı.

Tüm bu gelişmelerin ardından, Bloomberg'e konuşan konuya yakın iki kaynağa göre, bakanlar kurulu üyeleri Truss’ın istifa etmesi gerekip gerekmediği konusunda Çarşamba akşamı bir toplantı gerçekleştirmiştiler.