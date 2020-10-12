İngiltere Başbakanı Johnson üç aşamalı salgınla mücadele planını açıkladı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hükümetin koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla hazırladığı planı Avam Kamarası'nda açıkladı. Plan kapsamında ilk olarak Çarşamba günü Liverpool'daki tüm publar, barlar ve bahis dükkanları kapatılacak.

Hükümetin planı; İngiltere'yi hastalığın yayılış hızı ve salgının oluşturduğu tehdidin büyüklüğüne göre orta, yüksek ve çok yüksek alarm bölgelerine ayırıyor ve her biri için ayrı sosyal mesafe önlemleri öngörüyor.

Alınan önlemler çerçevesinde üçlü önlemler şu şekilde belirleniyor.

Orta tehdit değerlendirmesi yapılan yerlerde, şu anda zaten uygulanan genel önlemler devam edecek. Buralarda toplu taşımada maske, restoran ve barların 22.00'de kapanması ve ayrı evlerden en fazla altı kişinin bir araya gelebilmesi kuralları uygulanıyor.

Yüksek tehdit değerlendirmesi yapılan bölgelerde, farklı haneler arasında iç mekanlarda bütün buluşmalar yasaklanıyor ve dış mekanlarda sadece 6 kişi bir araya gelebiliyor.

Çok yüksek tehdit altında görülen bölgelerde ise iç mekanlarda bütün sosyal buluşmalar yasaklanıyor ve barlar ile publar tamamen kapatılıyor.

Başbakan Johnson konuşmasına, niçin ülke çapında geçerli olacak tek tip sokağa çıkma kısıtlaması planı ilan etmediğini açıklayarak başladı.

Johnson "Bunun doğru yol olduğuna inanmıyorum" dedi ve sokağa çıkma kısıtlamalarının ekonomiye zarar verdiğini, okul çağındaki çocukların da bundan olumsuz etkilendiğini söyledi.

Bu yaklaşıma karşı hiç önlem almamayı savunanların da olduğunu belirten Johnson, "Fakat bu yolu izler ve virüsün yolunu açarsak, hesaplamalar sadece büyük can kaybı vereceğimize değil ama aynı zamanda sağlık sistemimiz, doktorlarımız, hemşirelerimiz üzerinde ağır bir baskı oluşacağına ve kanser, kalp hastalıkları ve diğer rahatsızlıkların tedavisinin sürdürülemeyeceğine işaret ediyor" dedi.

İngiltere'de Pazar günü 12 bin 872 kişide koronavirüs tespit edildiği ve 65 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Ülkıede virüs bulaştırma katsayısı olan R'nin 1,2 ile 1,5 arasında olduğu sanılıyor.

Katsayının 1'in üzerinde olduğu her sayı, vakaların artış halinde olduğunu gösteriyor