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İngiltere, 10 ile 30 dakika arasında sonuç veren koronavirüs testlerini tanıttı

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İngiltere, 10 ile 30 dakika arasında sonuç veren koronavirüs testlerini tanıttı

İngiltere Sağlık ve Sosyal Bakım İdaresi, koronavirüsü 10 ile 30 dakika arasında tespit eden testlerin tanıtımını yaptı.

TESTİ İLK DENEYEN SAĞLIK BAKANI OLDU

Kişilerin kendi kendilerine de yapabileceği belirtilen testi ilk deneyen Sağlık Bakanı Matt Hancock oldu. SureScreen firması tarafından üretilen hızlı koronavirüs testleri, vücudun koronavirüse verdiği yanıtı veya virüs antijeninin kendisini tespit ediyor.

2 MİLYON ADET ÜRETİLECEK

10 ile 30 dakika içinde ‘evet/ hayır’ sonucu veren testler, gelecek 3 ay içerisinde 2 milyon adet üretilecek.

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