banner583
Kiralık araçlara dikkat
Kiralık araçlara dikkat
40 0
Rallinin marka ismi Macila
Rallinin marka ismi Macila
24 0
 
Beşiktaş 10 yıl sonra kupada finalde
Beşiktaş 10 yıl sonra kupada finalde
15 0
Ünüvar: Hayat kırıcı bir ralli gibidir
Ünüvar: Hayat kırıcı bir ralli gibidir
28 0
Limasol'da Covid-19'u hiçe sayan karnaval
Limasol'da Covid-19'u hiçe sayan karnaval
34 0
Rallinin ilk birincisi Mazhar Ünüvar
Rallinin ilk birincisi Mazhar Ünüvar
80 0
Fenerbahçe evinde kayıp
Fenerbahçe evinde kayıp
15 0
banner529
banner570

İngilizlerin tatil tercihi Türkiye

banner476

banner624
İngilizlerin tatil tercihi Türkiye

İngiliz Telegraph gazetesinin yaptığı, “Corona virüsü tatilinde nereye gidersiniz” sorusuna yüzde 70’e yakın katılımcı Türkiye yanıtını verdi.

İngiltere’de yayınlanan Telegraph gazetesi, İngiliz turistler için düzenlediği ve yaklaşık bin kişinin katıldığı ankette “Corona virüsü kontrolleri olmadan yine de seyahat konusunda rahat eder miydiniz?” sorusunu yöneltti.

Ankete katılanların yüzde 70’i, corona virüsü kontrolleri olmasa da Türkiye’ye gideriz” cevabını verdi.

İngiltere’de binlerce kişi yaklaşan yaz sezonu öncesi erken tatil rezervasyonlarına başladı.
İngiliz medyasından Telegraph gazetesi sosyal medya üzerinden düzenlediği ankette, Türkiye’nin corona virüsü kontrolleri olmadan İngiliz tatilcileri kabul etme planları konusunda yayımladığı haberin devamında okurlarına tatil için Türkiye tercihi soruldu.

YÜZDE 70’İ EVET DEDİ

Ankette sorulan Türkiye, bir aşı sertifikası veya negatif Covid-19 testi gerekmeksizin İngilizlerin yaz tatili için ülkeye girmesine izin veren ilk ülke olmaya hazırlanıyor.

“Hiç Covid-19 kontrolü yoksa yine de seyahat etme konusunda kendinizi rahat hisseder miydiniz” sorusuna katılımcıların yüzde 70’i evet yanıtını verdi.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.