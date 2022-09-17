İngilizler ağlayarak sobalarını veriyorlar

İngilizler, enerji krizinin ortasında çalıştırılamayacak kadar pahalı oldukları için çok sevdikleri eski tarz sobalarını söküyorlar





Birleşik Krallık’taki insanlar, Avrupa’daki yüksek enerji faturaları nedeniyle Aga marka olarak bilinen dökme demirden yapılmış sobalarını atıyor. Aga fırınlar, çoğunlukla gazla çalışan ve İngiltere’de oldukça popüler olan dökme demir sobalardır. Beş adede kadar fırın ve iki ocak içerirler.

Aga’nın web sitesine göre, yeni bir cihaz 25 bin pound mal olabilir. Bloomberg, ikinci el Aga sobanın bile yaklaşık 5 bin pound satılabileceğini bildirdi. Sobalar her zaman açık kalacak şekilde tasarlanmıştır ve bu nedenle çok enerji harcar. Ancak bazı yeni versiyonları elektriklidir ve Aga web sitesine göre açılıp kapatılabilir.

SÜREKLİ ÇALIŞTIĞI İÇİN ÇOK ENERJİ HARCIYOR

Habere göre, bazı kullanıcılar, sobalarının enerji krizinin ortasında kullanılamayacak kadar pahalı hale geldiğini tespit etti. Kullanıcıların bu sobaları çalıştırmak için haftada yaklaşık 841 TL (40 sterlin) ödemeyi gözden çıkarmaları gerekiyor.

Mutfaklardan sobaları çıkarmakla görevli bir işçi olan Jack O’Dwyer, Bloomberg’e 2022’nin başından bu yana 35 Aga sobasını attığını söyledi. Bazı sahiplerin çıkarma işlemi sırasında ağladığını da sözlerine ekledi.

Rusya’nın şubat ayında Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana enerji fiyatları yükseldi. Kremlin, Batı yaptırımlarına yanıt olarak Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Avrupa’ya doğal gaz akışını kesti. Şu an Avrupa’daki birçok ülke, enerji krizini çözebilmek adına çeşitli tasarruf önlemleri uyguluyor

