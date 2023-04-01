İngilizler, 1100 yıllık tarihi parayı yeniden üretti

İngiliz Kraliyet Ailesi’nin paralarını üreten Royal Mint, iki yeni madeni para setini tanıttı.

Yeniden üretilen para setleri, Birleşik Krallık madeni para üreticisinin 1.100 yıllık tarihinde üretilen en nadir madeni paralardan birinin yeniden düzenlenmiş bir tasarımına sahip.

İki madeni para setinin, Petition Crown’un ön yüzünü ve arka yüzünü görecek tasarımı, koleksiyonluk iki ayrı madeni para üzerinde görünecek şekilde yeniden düzenlendi.

Royal Mint İngiliz madeni paraları, en iyi oyma sanatçıları tarafından yapılan “Büyük Oymacılar” koleksiyonunun bir parçasını oluşturuyor.

