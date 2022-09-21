İngiliz Kraliyet Törenlerinde Kullanılan 5 Tarihi Nesne ve Anlamları

Son olarak Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde ortaya çıkan bu tarihi nesneler, İngiliz kraliyeti için oldukça önemli.

İngiliz kraliyet ailesi, dünyanın en ilgi çeken aileleri arasında. Özel hayatları, gösterişli yaşam tarzları, düğünleri, boşanmaları… Kısaca kraliyet ailesinin attığı her adım, milyonlarca insan tarafından yakından takip ediliyor. Elbette kraliyet törenleri ve törenlerde kullanılan tarihi nesneler de. Bu ihtişamlı törenler İngiliz monarşisi için büyük bir önem taşıyor. Hatta bazı törenlere kutsallık atfediliyor. Haliyle binlerce yıllık köklü geleneklerin parçası olan bu törenlerde hem maddi hem de manevi açıdan oldukça değerli tarihi nesneler kullanılıyor. Taç giyme törenlerinde, cenazelerde ve daha pek çok törende kullanılan bu nesnelerin, kraliyet ailesinin ve İngiliz monarşisinin kadim geçmişinde sembolik olarak da büyük anlamları var. İşte, İngiliz kraliyet törenlerinde kullanılan 5 tarihi nesne ve taşıdıkları sembolik anlamlar…

1. İmparatorluk Tacı

Son olarak Kraliçe Elizabeth’in cenaze töreni sırasında, kraliçenin tabutunun üzerinde ortaya çıkan İmparatorluk Tacı, kraliyet ailesi için en önemli nesnelerden biri. Günümüzde, kral veya kraliçenin hükümdarlık işaretlerinden birisi olarak kabul eden taç, 1937 yılında Kral IV. George’un taç giyme töreni için tasarlandı. Taç, kraliyet törenlerinde kullanılan pek çok nesne gibi oldukça büyük bir önem taşıyor. Tacın tepesinde mücevherlerle kaplı bir haç bulunuyor. Bu haç, sembolik olarak Tanrı’dan başka hiç kimsenin kral veya kraliçe üzerinde bir yetkisi olmadığı anlamına geliyor. Bununla birlikte tacın maddi değeri de oldukça yüksek. Çünkü üzerinde 2.868 elmas, 17 safir, 11 zümrüt, 4 yakut ve 269 adet inci var! Bütün bu mücevherler tacı 1 kilogramdan daha ağır hale getiriyor. Ayrıca mücevherlerden bazıları, V. Henry ve Kraliçe I. Elizabeth gibi tarihi figürlere ait.

2. Aziz Edward’ın Tacı

İngiltere’nin en önemli hükümdarlarından birisi olan Aziz Edward için tasarlanan taç, 1161 yılından sonra İngiliz hükümdarlarının taç giyme törenlerinde geleneksel olarak kullanılan kutsal bir miras haline geldi. Ancak taç, II. Charles’ın çalkantılı hükümdarlığı sırasında, parlamenterler tarafından eritildi ve 1661 yılında orijinaline sadık kalınarak yeniden yapıldı. Som altından imal edilen ve üzerinde 444 adet yarı değerli taş bulunan bu taç, taç giyme törenlerinde kullanılmadığı zamanlarda tarihi Londra Kalesi’nde sergileniyor.

3. Taç Giyme Kaşığı

12. yüzyıldan kalma Taç Giyme Kaşığı, kraliyet törenlerinde kullanılan en eski nesnelerden birisi. Bu tarihi kaşık, taç giyme törenlerinin en özel anlarından olan, hükümdarın kutsal yağ ile yıkanması sırasında kullanılıyor. Böylece Tanrı’nın ruhunun hükümdara aşılandığına ve hükümdarın kutsandığına inanılıyor.

4. Hükümdar Asası

Asalar, kraliyet ailesinin törenlerinde uzun yıllardır kullanılıyor. Bazı tarihçiler, kraliyet törenlerindeki asa kullanma geleneğinin Antik Mısır’daki törenlere kadar uzandığını düşünüyor. İngiltere kral veya kraliçesinin taç giyme törenlerinde bir din görevlisi asayı hükümdara uzatarak, adil ve merhametli olması konusunda kendisine tavsiyede bulunuyor. Öte yandan Hükümdar Asası, bazı hükümdarlar tarafından yapılan eklemelerle de tanınıyor. 1820 yılında Kral IV. George’un asaya İngiltere, İskoçya ve İrlanda’yı temsil eden bir gül ve yonca eklediği biliniyor. Ayrıca dünyanın en büyük işlenmiş elmaslarından birisi olan Cullianan I elması da 1910 yılından bu yana asanın üzerinde bulunuyor.

5. Hükümdar Küresi

Hükümdar Küresi, Orta Çağ’dan beri Hristiyan dünyasındaki en önemli otorite sembollerinden biri. Kraliçe II. Elizabeth’in cenaze töreninde de kullanılan küre, Hristiyan egemenliğini temsil ediyor. Ayrıca hükümdarın İngiltere Kilisesinin başı olduğu anlamına geliyor. Ayrıca üzerindeki şeritlerle 3 parçaya bölünen kürenin, üretildiği yıllarda dünyada var olan 3 kıtayı temsil ettiği biliniyor. Küre, taç giyme törenlerinde Canterbury Başpiskoposu tarafından hükümdara takdim ediliyor.