banner762
banner815
Sosyal medyayı ayağa kaldıran fotoğraf
Sosyal medyayı ayağa kaldıran fotoğraf
47 0
Okul kıyafetleri cep yakıyor
Okul kıyafetleri cep yakıyor
8 0
 
Hayvanlara karşı biraz daha duyarlı olmak gerek
Hayvanlara karşı biraz daha duyarlı olmak gerek
14 0
“Yakın Doğu Ailesi, KKTC’yi ileriye taşıyor”
“Yakın Doğu Ailesi, KKTC’yi ileriye taşıyor”
19 0
Hedefleri şampiyonluk
Hedefleri şampiyonluk
21 0
Tüketici tam enayi yerine konuluyor
Tüketici tam enayi yerine konuluyor
46 0
Mustafa Ceceli Girne'yi salladı
Mustafa Ceceli Girne'yi salladı
26 0
banner797

İngiliz istihbaratının iş ilanı şaşkınlık yarattı

banner476

İngiliz istihbarat kuruluşu, İngiltere’yi teröristlere ve yabancı casuslara karşı koruyacak gözetleme ajanları arıyor. İlanda, vücut kitle endeksi 30’a kadar olan, yani ‘fazla kilolu’ olarak sınıflandıran adayların kabul edileceği belirtiliyor

banner825
İngiliz istihbaratının iş ilanı şaşkınlık yarattı

 
İngiliz istihbaratı MI5, terörist ve diğer casuslara karşı ülkenin güvenliğini sağlayabilmek için yeni ajanlar arıyor. Ancak bu ajanlar, filmlerde gördüklerimizden biraz farklı. Zira teşkilatın ilanına göre, aranan ajanların ‘fazla kilolu’ olması gerekiyor.
Daily Express’te yer alan habere göre İngiliz istihbarat kuruluşu MI5, İngiltere’yi teröristlere ve yabancı casuslara karşı koruyacak gözetleme ajanları arıyor. İlanda, vücut kitle endeksi 30’a kadar olan, yani ‘fazla kilolu’ olarak sınıflandıran adayların kabul edileceği belirtiliyor.
Aranan ajanların MI5 içindeki rolü, ‘mill güvenliği terörizmden casusluğa kadar olan tehditlere karşı korumada MI5’in kilit araştırma kaynaklarından biri’ olarak tanımlanıyor.
İlanda ayrıca ‘Birleşik Krallık çok çeşitli bir nüfusa sahip, bu nedenle bizim de çok çeşitli ortamlarda dikkat çekmeden çalışabilen çeşitlilikte bir ekibe sahip olmamız hayati önem taşıyor’ açıklaması yer alıyor.
Fazla kilolu adaylar isteyen ilanda, başvuracak kişilerin yine de rol için uygun olup olmadıklarının anlaşılabileceği tıbbi sınavdan geçmeleri ve kan basınçlarının 140/90’ın altında olması gerekiyor.
Ayrıca erkeklerin boyu 189, kadınların boyu 180’in altında olması, vücutlarında dövme olmaması da gerekiyor.
İKİ ELİNİ KULLANABİLMESİ İSTENİYOR
Casus adayları için diğer gereksinimler arasında iki elini de kullanabilmek, iyi harita okyabilmek, gözlük takarken iyi bir görüşe sahip olmak ve gece ve yoğun trafikte araç kullanabilmek yer alıyor.
Casusluk için başlangıç maaşı ise 37.757 sterlin (790 bin TL) olarak açıklandı.
 

 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.