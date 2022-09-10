İngiliz istihbaratının iş ilanı şaşkınlık yarattı

İngiliz istihbarat kuruluşu, İngiltere’yi teröristlere ve yabancı casuslara karşı koruyacak gözetleme ajanları arıyor. İlanda, vücut kitle endeksi 30’a kadar olan, yani ‘fazla kilolu’ olarak sınıflandıran adayların kabul edileceği belirtiliyor





İngiliz istihbaratı MI5, terörist ve diğer casuslara karşı ülkenin güvenliğini sağlayabilmek için yeni ajanlar arıyor. Ancak bu ajanlar, filmlerde gördüklerimizden biraz farklı. Zira teşkilatın ilanına göre, aranan ajanların ‘fazla kilolu’ olması gerekiyor.

Daily Express’te yer alan habere göre İngiliz istihbarat kuruluşu MI5, İngiltere’yi teröristlere ve yabancı casuslara karşı koruyacak gözetleme ajanları arıyor. İlanda, vücut kitle endeksi 30’a kadar olan, yani ‘fazla kilolu’ olarak sınıflandıran adayların kabul edileceği belirtiliyor.

Aranan ajanların MI5 içindeki rolü, ‘mill güvenliği terörizmden casusluğa kadar olan tehditlere karşı korumada MI5’in kilit araştırma kaynaklarından biri’ olarak tanımlanıyor.

İlanda ayrıca ‘Birleşik Krallık çok çeşitli bir nüfusa sahip, bu nedenle bizim de çok çeşitli ortamlarda dikkat çekmeden çalışabilen çeşitlilikte bir ekibe sahip olmamız hayati önem taşıyor’ açıklaması yer alıyor.

Fazla kilolu adaylar isteyen ilanda, başvuracak kişilerin yine de rol için uygun olup olmadıklarının anlaşılabileceği tıbbi sınavdan geçmeleri ve kan basınçlarının 140/90’ın altında olması gerekiyor.

Ayrıca erkeklerin boyu 189, kadınların boyu 180’in altında olması, vücutlarında dövme olmaması da gerekiyor.

İKİ ELİNİ KULLANABİLMESİ İSTENİYOR

Casus adayları için diğer gereksinimler arasında iki elini de kullanabilmek, iyi harita okyabilmek, gözlük takarken iyi bir görüşe sahip olmak ve gece ve yoğun trafikte araç kullanabilmek yer alıyor.

Casusluk için başlangıç maaşı ise 37.757 sterlin (790 bin TL) olarak açıklandı.





