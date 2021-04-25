İngiliz hükümeti, seyahat edecekleri trafik ışığı sistemiyle kontrol edecek

İngiliz hükümeti, geliştirdiği trafik ışığı sistemiyle, vatandaşlarının seyahat edeceği ülkelere yönelik bir düzenleme getirmeye hazırlanıyor

Türkiye, bu yaz İngiliz turistleri "herhangi bir aşı ya da test koşulu olmaksızın" ağırlamayı planlarken İngiliz hükümeti, geliştirdiği trafik ışığı sistemiyle, vatandaşlarının seyahat edeceği ülkelere yönelik bir düzenleme getirmeye hazırlanıyor.

İngiliz hükümeti, bu yeni sistem uyarınca ülkeleri Covid risk faktörlerine bağlı olarak yeşil, turuncu ve kırmızı olmak üzere üç kategoriye ayıracak; kategoriler ise aşağıdaki kriterlere göre oluşturulacak:

- Ülke nüfusunun aşılanan yüzdesi

- Enfeksiyon oranı

- Endişe verici varyantların yaygınlığı

- Ülkede güvenilir bilimsel verilere erişim

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “hangi ülkenin hangi listede olacağını tahmin etmek için henüz çok erken” ifadeleri yer aldı.

Nüfusun yaklaşık yüzde 15'inin tamamen aşılandığı Türkiye'nin "yeşil listede başlama olasılığı oldukça düşük; bunun yerine turuncu listede olabileceği düşünülüyor". Alınacak olan karar, Türkiye üzerinden KKTC’ye yolculuk yapacak olanlar içinde geçerli olacak. KKTC’nin ise hangi koşullara göre İngiliz turistleri bu yaz ülkeye kabul edeceği hala belirsiz.

Üst düzey bir seyahat patronu Sky News'e verdiği demeçte, İngilizlerin 17 Mayıs'tan itibaren tekrar yurtdışında tatil yapmalarına izin verileceğinden "emin" olduğunu söyledi.

Trafik sisteminin açılımı:

Yeşil liste: Evlerine dönen vatandaşlar, dönüşlerinin ikinci gününde veya öncesinde bir PCR testinin yanı sıra bir de kalkış öncesi testi yaptıracaklar, ancak geri dönüşlerinde (sonuçları pozitif olduğu sürece) karantina veya herhangi bir ek test yaptırmaları gerekmeyecek.

Turuncu liste: Evlerine dönen vatandaşların 10 günlük bir süre boyunca karantina altında kalması ve kalkış öncesi testi yaptırmalarının yanı sıra, ikinci ve sekizinci günde de bir PCR testi yaptırmaları gerekecek. İzolasyonu erken bitirebilmeleri için de beşinci günde ek bir test yapma seçeneği olacak.

Kırmızı liste: Bu ülkelerden evlerine dönen vatandaşlar bir karantina otelinde 10 gün konaklamak zorunda kalacak. Kalkış öncesi testlerin yanı sıra ikinci ve sekizinci günlerde yapılacak zorunlu PCR testleri de mevcut. Vatandaşlar aynı zamanda kırmızı liste ülkelerinde halihazırda yürürlükte olan kısıtlamalara da tabi olacaklar.