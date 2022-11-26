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İneklerini sokağa salan adama 6 ay hapis cezası verildi

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İneklerini sokağa salan adama 6 ay hapis cezası verildi
 
 
Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde ineklerini sokakta başıboş bırakan bir kişiye altı ay hapis cezası verildi.
Prakash Jairam Desai adlı adam, ineklerini serbest bırakarak insanların hayatını tehlikeye atmaktan suçlu bulundu.
G﻿ujarat, Hindistan'da sokaklarda başıboş gezen hayvan sorunuyla mücadele eden eyaletlerden sadece bir tanesi.
Hapis cezasını veren mahkeme, bölgede benzer olayların arttığını belirtti.
İnekler, Hindistan'ın Hindu kısımlarında kutsal hayvanlar olarak görülüyor.
Gujarat dahil 18 eyalette inekleri öldürmek yasak.
Gujarat, 2017 yılında inek koruma yasalarını sıkılaştırmış ve öldürenlerin ömür boyu hapis cezası alabileceği açıklamasını yapmıştı.
 
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