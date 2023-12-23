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İnanılmaz tesadüf

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İtalya’da Stefano Pirilli ve Antonietta Demasi adlı bir çift, aynı gün ayrı uçak kazalarından mucizevi bir şekilde kurtuldu

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İnanılmaz tesadüf
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İtalya'da ayrı ayrı küçük uçaklara binen bir çiftin başına "tesadüfün böylesi" dedirten bir olay geldi.
İtalya'da Torino'ya giderken ayrı uçaklara binen bir çift, milyonda bir rastlanacak bir talihsizlik yaşadı.
30 yaşındaki Stefano Pirilli ve 22 yaşındaki nişanlısı Antonietta Demas, arkadaşlarıyla yedikleri öğle yemeği sonrası ayrı ayrı küçük uçaklara bindi. 
Stefano Pirilli'nin iki koltuklu Tecnam P92 Echo Super model uçağı San Gillio bölgesinde düştü. Pirilli kazadan mucize eseri yaralanmadan kurtuldu. 
Antonietta Demasi'nin uçağı ise Busano yakınlarında düştü. İtfaiye ekipleri kaza bölgesine giderek genç kadını uçağın enkazıdan çıkardı. Hastaneye kaldırılan Demasi'nin de kazayı hafif yaralarla atlattığı bildirildi.
Olayın ardından İtalyan basınına konuşan Pirilli, "Bu Antonietta'nın ilk uçuş deneyimiydi ve olanlar için çok üzgünüm. Hayatta olduğumuz için şanslıyız" dedi. Pirilli, havanın başta güneşli olduğunu ama aniden bastıran sis sonucu uçakların görüş mesafelerini kaybetmesi nedeniyle düştüğünü ifade etti.
 
 
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