IMF Başkanı: 2023'te dünya ekonomisinin üçte birinin resesyona girmesini bekliyoruz

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, 2023 yılında dünya ekonomisinin üçte birinin resesyona girmesinin beklendiği tahmininde bulundu.

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uslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, 2023 yılında dünya ekonomisinin üçte birinin resesyona girmesinin beklendiği tahmininde bulundu.

Georgieva, CBS televizyonuna verdiği röportajda, küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünya ekonomisinin büyük kısmı için 2023'ün zor bir yıl olacağı uyarısında bulunan Georgieva, “Dünya ekonomisinin üçte birinin resesyona girmesini bekliyoruz. Resesyonda olmayan ülkeler bile yüz milyonlarca insan için resesyona girmiş gibi hissedecek.” dedi.

IMF'nin 2023'te resesyon beklentilerine ilişkin bir soru üzerine Georgieva, "Dünya ekonomisinin büyük kısmı için bu, geride bıraktığımız yıldan daha zorlu bir yıl olacak." yanıtını verirken, buna neden olarak ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Çin gibi 3 büyük ekonomideki yavaşlamayı gösterdi.

Çin'deki yavaşlama dünya ekonomisini de etkileyecek

Bu yılın dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin için de zor olacağını kaydeden Georgieva, "Çin bu yıl daha da yavaşlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Georgieva, 40 yıl sonra ilk kez, Çin'in 2022'deki büyümesinin muhtemelen küresel büyümeyle aynı veya altında olacağı tahmininde bulundu.

Georgieva, kısa vadede Çin'de artan Covid-19 vakalarının ise bu ülke dışında dünya ekonomisi için kötü haber olduğunu belirtti.

Covid-19 salgınının Çin ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilere değinen Georgieva, “Önümüzdeki birkaç ay Çin için zor olacak ve bu durum Çin'in büyümesine olumsuz etkilemenin dışında bölge ve küresel ekonomik büyümeyi de olumsuz etkileyecek.” dedi.

-“En dayanıklı ABD”

ABD'nin en dayanıklısı olduğuna işaret eden Georgieva, ülkede iş gücü piyasasının oldukça güçlü kaldığının görüldüğünü, ABD ekonomisinin resesyondan kurtulabileceğini ancak bunun ABD Merkez Bankasını (Fed) enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutmak zorunda bırakabileceğini anlattı.