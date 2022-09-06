İlgiltere'de yeni dönem

Koltuğunu Liz Truss'a devreden İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson 10 Numara'da veda konuşması yaptı. Ülkenin yaşadığı ekonomik sıkıntılara değinen Johnson, "Ekonomi için zor bir zamandan geçiyoruz. Ancak, Birleşik Krallık bunun üstesinden gelmeyi başaracak" diyerek makamına veda etti

Boris Johnson, Birleşik Krallık'ın resmi başbakanlık konutu olan 10 Numara'da bir veda konuşması yaptı.

58 yaşındaki siyasetçi, "Ekonomi için zor bir zaman. Ülkemizdeki her aile için zor bir dönem. Bunu yenebiliriz ve yeneceğiz de. Ardından daha güçlü olacağız" diye konuştu.

Johnson'ın veda konuşmasında eşi Carrie Johnson ve bazı Muhafazakar Parti üyeleri de yer aldı.

Diğer taraftan, 7 Temmuz’da Başbakanlık ve iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden Boris Johnson’ın yerine geçen isim belli oldu.

BORİS JOHNSON NEDEN İSTİFA ETMİŞTİ?

5 Temmuz günü İngiltere’de başlayan siyasi kriz, 7 Temmuz günü Başbakan Boris Johnson’ın istifası ile sona erdi.



Kabinesindeki 5 bakan ve 50'nin üzerindeki bakan yardımcısı ve hükümet görevlisinin istifası sonrası "parti kontrolünü kaybettiği" için görevi bırakma çağrısı yapılan Johnson için süreci başlatan başbakana yakın iki bakanın istifası olmuştu.



Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid, istifa mektupları ile kabinedeki görevlerinden ayrıldıklarını açıklarken, Sunak istifa mektubunda, "İngiltere halkı hakkı olan şekilde hükümetin düzgün, ciddi ve yetkin bir şekilde yönetilmesini bekliyor" demişti.

TACİZ SUÇLAMASI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a yakın iki ismin istifalarını tetikleyen durum ise Johnson'ın tacizle suçlanan parti yöneticisi Chris Pincher hakkında hata yaptığını kabul etmesi olmuştu.



Muhafazakar Parti'nin Parlamento'daki Grup Yönetici yardımcısı Chris Pincher hakkında çıkan taciz iddiaları üzerine görevinden istifa etmiş, Başbakan Johnson Chris Pincher hakkında geçmişte çıkan benzer iddialardan haberdar olmasına karşın onu bu göreve getirmekle suçlanmıştı.

PARTİ SKANDALI YAŞANMIŞTI

Johnson'ın başbakanlığı bırakma noktasına gelmesinde son olarak ise corona virüs kısıtlamaları sırasında Başbakanlık Ofisi'nde kendisi için verilen doğum günü etkinliğine katıldığını kabul etmesi olmuştu.



Hükümeti tarafından konulan kuralları çiğneyen Johnson, para cezasına çarptırılmış, başbakan uzun süre reddettiği olayla ilgili kamuoyundan özür dilemişti.