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İklim krizi: Şili’de su karneyle verilecek

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Küresel ısınmanın en çok etkilediği ülkelerin başında gelen Şili’de azalan su seviyeleri nedeniyle yeni plan açıklandı. Hükümet, ülkenin 13 yıldır kuraklıkla mücadele ettiğini söylerken, suyu karneyle vermeye başlayacağını duyurdu

İklim krizi: Şili’de su karneyle verilecek

 

İklim krizinden derinden etkilenen Güney Amerika ülkesi Şili, ülkedeki su miktarının her geçen gün azalmasıyla yeni önlem planını açıkladı.



İklim krizi: Şili’de su karneyle verilecek - 2

Şili'nin başkenti ve en büyük şehri olan Santiago’da, yetkililer suyun karne ile verileceğini duyurdu.


İklim krizi: Şili’de su karneyle verilecek - 3

13 yıldır kuraklıkla mücadele eden 6 milyon nüfuslu şehrin valisi Claudio Orrego düzenlediği basın toplantısında planı duyururken, "Bir şehir susuz yaşayamaz" dedi.

Orrego, “Santiago'nun 491 yıllık tarihinde, burada yaşayan herkes için yeterli su olmamasına hazırlanmamız gereken eşi benzeri görülmemiş bir durumdayız" ifadelerini kullandı.



İklim krizi: Şili’de su karneyle verilecek - 4

Açıklanan plan kapsamında, yeşilden kırmızıya uzanan ve kamu spotları ile başlayan dört kademeli bir uyarı sistemine geçileceği bildirilirken, su basıncı kısıtlanarak yaklaşık 1,7 milyon müşteri için 24 saate kadar dönen su kesintilerine son verilmesi amaçlanıyor.


İklim krizi: Şili’de su karneyle verilecek - 5

Geçilecek uyarı sistemi, başkente suyunun çoğunu sağlayan ve kuraklık sürdükçe su seviyeleri azalan Maipo ve Mapocho nehirlerinin kapasitesini korumayı amaçlıyor.


İklim krizi: Şili’de su karneyle verilecek - 6

Hükümet, ülkenin su mevcudiyetinin son 30 yılda yüzde 10 ila 37 arasında düştüğünü ve 2060 yılına kadar kuzey ve orta Şili'de yüzde 50’ye kadar düşebileceğini tahmin ediyor.



İklim krizi: Şili’de su karneyle verilecek - 7

Vali Orrego, "Santiago, iklim değişikliğinin şiddeti nedeniyle karneyle su dağıtımı planına sahip olan tarihte ilk olacak" derken, "Vatandaşların iklim değişikliğinin kalıcı olduğunu anlamaları önemli” şeklinde konuştu.


İklim krizi: Şili’de su karneyle verilecek - 8
 
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