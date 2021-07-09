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İklim değişikliği insanları küçültüyor

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Alman ve İngiliz bilim insanları tarafından gerçekleştirilen yeni bir çalışmada, küresel ısınma nedeniyle artan sıcaklıkların insanları küçülttüğü ortaya çıktı

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İklim değişikliği insanları küçültüyor
 Nature Communications dergisinde yayımlanan ve 300’den fazla fosil üzerinde yapılan araştırmada, artan her 1 derece sıcaklıkla vücut kitlesinde yüzde 0,87’lik bir azalma meydana geldiği belirtilirken, 2 derece sıcaklık artışı sonrası 60 kilogramlık bir kişinin bir kilogram daha azaldığı belirtildi.

Cambridge ve Tübingen üniversitelerinden araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen yeni bir çalışmaya göre, iklim değişikliği nedeniyle artan sıcaklıkların insanların küçülmesine neden olabileceği açıklandı.

300’den fazla fosil incelenerek gerçekleştirilen çalışmada, küresel ısınmanın soğuk ortamlarda yaşayan insanların daha büyük, sıcak bölgelerde yaşayanların ise daha küçük olması ile açık bir bağlantısının tespit edildiği aktarıldı.

Araştırmacılar fosillerin incelendiği çalışma ile ilgili bugün de bu eğilimin devam ettiğini bildirirken, örnek olarak günümüzde Hollandalı bir erkeğin 183 santimetre boyunda, Hintli bir erkeğin ise 167 santimetre boyunda olduğu belirtildi.

60 KİLOGRAMLIK BİRİ BİR KİLO DAHA AZ

Artan her 1 derece sıcaklığın vücut kütlesinde yüzde 0,87'lik bir azalma meydana getirdiği aktarılan araştırmada, 2 santigratlık bir ısınma sonrasında 60 kilogramlık bir kişinin bir kilogram daha az olacağının altı çizildi.

Nature Communications'da yayınlanan çalışmada, beyin boyutunun da zaman içinde değiştiği belirtilirken, fiziken daha büyük olmanın ısı muhafazası için daha iyi olduğu bildirildi.

VÜCUT BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEĞİŞİKLİĞİN ANA SEBEBİ SICAKLIK

Cambridge Üniversitesi'nin zooloji bölümünde araştırmayı yürüten araştırmacı Profesör Andrea Manica, "Çalışmamız, iklimin, özellikle de sıcaklığın, son bir milyon yıldır vücut büyüklüğündeki değişikliklerin ana itici gücü olduğunu gösteriyor" dedi.

The Telegraph'a konuşan Profesör Manica, iklim değişikliği sebebiyle küresel sıcaklıkların arttığını gördükçe bu eğilimin muhtemelen devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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