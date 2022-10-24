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İklim değişikliği AB’ye 145 milyar euro kaybettirdi

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Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, 10 yılda iklim değişikliği kaynaklı kötü hava koşulları nedeniyle 145 milyar euronun üzerinde ekonomik kayıp yaşadı

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İklim değişikliği AB’ye 145 milyar euro kaybettirdi

 

 Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), iklim değişikliğin AB ülkelerine ekonomik etkilerine ilişkin verileri yayımladı. Buna göre, iklim değişikliği kötü hava koşullarına neden olurken, bu durum önemli miktarda ekonomik kayıplara yol açtı.

Sıcak hava dalgaları, sel ve fırtınalar da dahil olmak üzere iklim değişikliği kaynaklı olumsuz hava koşulları 2011 ila 2020 yılları arasındaki 10 yılda toplam 145 milyar euronun üzerinde ekonomik kayba neden oldu.

EN YÜKSEK KAYIP 2017’DE

2011-2020’de en yüksek ekonomik kayıp 27,9 milyar euro ile 2017 yılında gerçekleşti.

Ayrıca, iklim değişikliğine bağlı ekonomik kayıpların 30 yıllık hareketli ortalaması da son 10 yılda yıllık yaklaşık yüzde 2 artış gösterdi.

AB ülkelerinde 2020’de iklim kaynaklı kişi başına ekonomik kayıp ortalaması 27 euroyu buldu.

KİŞİ BAŞINA KAYIPTA EN ÇOK YUNANİSTAN ETKİLENDİ

Bu dönemde iklim değişimiyle ilgili kişi başına en yüksek ekonomik kayıplar Yunanistan’da tespit edildi. Kişi başına ekonomik kayıp Yunanistan’da 90,6 euro, Fransa’da 62,05 euro, İrlanda’da 42,16 euro, İtalya’da 41,45 euro, Belçika’da 32,68 euro, Lüksemburg’da 21,68 euro ve Almanya’da 20,73 euro oldu.

En düşük kişi başına ekonomik kayıp ise 0,69 euro ile Bulgaristan, 3,65 euro ile Slovenya, 4,10 euro ile Slovakya ve 6,07 euro ile İsveç’te belirlendi.  

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