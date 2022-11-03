İklim aktivistlerinin sanat eserlerine saldırması tartışma yaratıyor

Hollanda'da "İnci Küpeli Kız" tablosunu hedef alan iklim aktivistlerine hapis cezası verildi. Son dönemde iklim krizine dikkat çekmek için sanat eserlerini hedef alan saldırılar büyük tartışma yaratıyor









Hollanda’da iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla Hollandalı ressam Johannes Vermeer’in “İnci Küpeli Kız” tablosunu hedef alan iklim aktivistlerine 2 ay hapis cezası verildi. Hollanda Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Just Stop Oil” (Sadece Petrolü Durdurun) adlı çevreci grup üyesi üç aktivistten ikisine 2 aylık hapis cezası verildiği, üçüncü aktivistin yargılamasının devam ettiği bildirildi.



Aktivistlerin tabloya zarar vererek gösteri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığına işaret edilen açıklamada, sanat eserlerinin iklim aktivistlerince hedef alınması yönündeki uluslararası eğilimin önüne geçmek için davanın 6 günde karara bağlanmasının önemli olduğu vurgulandı.



Twitter’daki görüntülerde, üzerindeki kıyafette “Just Stop Oil” yazan çevreci grup üyesi üç aktivistten birinin elini yapışkanla tablonun yanındaki duvara, diğerinin ise kafasını tablonun önündeki koruyucu cama yapıştırdığı, aktivistlerin aynı zamanda üzerlerine domates sosu döktüğü görülmüştü.



ALMANYA’DA TEPKİ BÜYÜYOR



Bu arada Almanya’da iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla yapılan eylemler eleştirilere yol açıyor.



Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Japonya’da yaptığı açıklamada, iklim aktivistlerinin ülkesinde yaptığı eylemleri değerlendirdi. Steinmeier, değerli resimlerin üzerine yiyeceklerin atılmasının ve insanların kendilerini sokağa yapıştırmasının iklim hedeflerine yardımcı olmadığını belirterek, “Korkarım ki bu, giderek daha kararlı iklim korumasına yönelik geniş halk desteğini sorgulayacak veya bu desteği daha da artırma fırsatını elimizden alacak” ifadelerini kullandı.





Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise yaptığı açıklamada, “Suç teşkil ettiğinde ve diğer insanlar tehlikeye atıldığında meşru protestoların her satırı aşılır” dedi. Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann da ülkede iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla eylemler yapan iklim aktivistlerine belirli şartlarda hapis cezasının verilebileceğini söyledi. (AA)

