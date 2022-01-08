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İkiz kardeşler farklı yıllarda doğdu

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ABD’de 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece doğum sancıları başlayan bir anne, ikiz çocuklarından birini 2021'de, diğerini 2022'de doğurdu

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İkiz kardeşler farklı yıllarda doğdu
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ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir kadın 2021’i 2022’ye bağlayan yılbaşı gecesi 15 dakika arayla ikiz doğurdu. Böylelikle biri kız, diğeri erkek olan bebekler farklı gün, ay ve yıllarda doğmuş oldu. Hastane yönetimi olayı 2 milyonda bir ihtimal olarak niteledi.
Fatima Madrigal ve Robert Trujillo’nun bebekleri Salinas kentindeki Navidad Tıp Merkezi'nde dünyaya geldi. Çiftin kızı, oğullarından sadece 15 dakika sonra doğdu.
2 MİLYONDA BİR
Hastane tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, "Natividad, Aylin Yolanda Trujillo'yu bölgenin 2022'nin ilk bebeği olarak karşıladı!. İkizi Alfredo Antonio Trujillo, 31 Aralık Cuma günü saat 23:45'te 15 dakika erken doğdu, yani doğum günleri farklı bir gün, ay ve yıla denk geliyor:2 milyonda bir şans!" açıklamasını yaptı.
ANNE: ÇOK ŞAŞKIN VE MUTLUYUM
Madrigal, "İkiz olmaları ve farklı doğum günlerine sahip olmalarından dolayı çok şaşkınım. Aynı zamanda çok mutluyum” dedi.  Doğumu gerçekleştiren Dr. Ana Abril Arias ise olayı, "Kariyerimin en unutulmaz doğumlarından biri" olarak nitelendirdi.
Öte yandan, benzer şekilde, ayrı bir nadir olayda, Indianalı bir kadının ikizleri 2019 yılını 2020’ye bağlayan gecede sadece 30 dakika arayla farklı gün, ay ve on yıllarda doğdu.
 
 
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