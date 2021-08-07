İkiz kardeşinin çocuğunu taşıyor

ABD’de Cathey Stoner, kendi bebeğini doğurması mümkün olmayan kardeşi için taşıyıcı anne oldu

Cathey Stoner, kendi bebeğini doğurması mümkün olmayan kardeşi Sarah Sharp için taşıyıcı anne oldu. ABD'nin Nashville şehrinde yaşayan ikiz kardeşlerin kanser, hayatta kalma mücadelesi ve anne olma isteğine dair hikayesi dikkat çekici.

Amerikalı Sarah Sharp, Mayıs 2018'de 30’lu yaşlarının başındayken anormal bir regl kanaması yaşamaya başladı. Bu kanamanın sebebinin olası bir dış gebelik, düşük ya da bir yıl önce kızının doğumundan kaynaklanan komplikasyonlar olup olmadığını merak etti. Doktoru Sarah’yı muayene ettikten sonra araştırmak için biraz zaman istedi. Birkaç gün sonra gecenin geç bir saatinde Sarah'nın telefonu çaldı. Arayan doktoruydu. Kanser testi yapmak istediğini söyleyip acil prosedürü başlatmak için arıyordu.

Hürriyet'in aktardığı habere göre Sarah, doktorunun istediği testleri yaptırmak için kliniğe gittiğinde dilatasyon (organın hacminin artması, genişlemesi) ve küretaj (rahim ağzı açıldıktan sonra doktorun rahmin iç duvarından doku çıkarmak için küret adlı bir malzeme kullanması) adı verilen prosedürden kaynaklanan komplikasyonların acil histerektomi ile sonuçlanabileceğini öğrendi. (Histerektomi, tıpta rahmin vücuttan tümden çıkarılması anlamına geliyor.)

Histerektomi ihtimalini duyan Sarah çok korktu çünkü yeniden çocuk sahibi olmak istiyordu. Eğer histerektomi yapılırsa bir daha kendi bebeğine hamile kalamayacaktı. Bu korku ile boğuşurken ikiz kardeşi Cathey Stoner, Sarah’nın elini sıktı ve ortamı yumuşatmak için “Histerektomi yaptırırsan bebeklerini ben doğururum” dedi.

Yapılan testlerin sonuçları geldiğinde, doktor Sarah'ya bir rahim kanseri türü olan koryokarsinom teşhisi koydu ve 7 ay süreyle kemoterapi tedavisine başlama kararı aldı. Tedavi başlarda başarılı oldu ancak kısa bir süre sonra kanser geri döndü. Sarah’ın o çok korktuğu histerektomi, hayatta kalmak için tek şansı haline geldi.

İkizi Cathey’nin yanı sıra iki kız kardeşi daha olan Sarah, iyileşme umuduna sevinse de geniş bir aileye sahip olma şansını kaybettiği için çok üzüldü. Tedavi sürecinde çok yıpranan Sarah, ameliyata girerken korktuğunu, başarabileceğinden şüphe ettiğini ve artık vücuduna güvenmemesi gerektiğini hissettiğini söyledi.

Cathey ise bu sefer kardeşini rahatlatmak için değil, gerçekten istediği için teklifte bulundu: “Eğer içindeki güçsüzlüğün sebebi gelecekteki çocuklarını kaybetmenin üzüntüsüyse söz veriyorum, gerçekten senin bebeklerini doğuracağım.”



