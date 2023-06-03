İki yıldır erkek sandığı sevgilisi kadın çıktı

İngiltere’de bir kadın, iki yıldır erkek sanarak ilişki yaşadığı kişinin aslında kadın olduğunu öğrendi. Kandırıldığını anlayınca gittiği mahkemede kendisini kandıran sevgilisi, ‘erkek gibi davranarak başka bir kadını ilişkiye ikna ettiği’ gerekçesiyle suçlu bulundu

İngiltere’nin Shropshire bölgesinde Blade Silvano adındaki 40 yaşındaki kadın, partnerini tam iki yıl boyunca erkek olduğunu söyleyerek kandırdı. Mağdur kadın, Blade Mendez adında bir adamla cinsel ilişkiye girdiğini düşündüğünü ve bir kadınla asla cinsel ilişki düşünmediğini söyledi.

DailyMail’de yer alan habere göre adı açıklanmayan mağdur kadının şikayeti üzerine görülen mahkemede, detaylar da ortaya çıktı. Mağdur kadın, iki yıl boyunca birbirlerine her gün ‘cinsel içerikli mesajlar’ attıklarını ve Silvano’nun ‘İngiliz Ordusu’nda görev yapmış bir kanser hastası olduğu’ yalanını söylemesi nedeniyle yalnızca birkaç kez cinsel birliktelik yaşadıklarını anlattı.

Birliktelikleri sırasında Silvano’nun kendisinin gözlerini bağladığını söyleyen mağdur kadın, şöyle konuştu: “Penetrasyonun gerçekleştiğine bakmama asla izin vermezdi. Ne zaman ilerlemeye çalışsam beni geri çevirir ve iterdi. Genital bölgesine yaklaşmama izin vermezdi ve cinsel organını asla görmedim.

“OYUNCAKLAR KULLANIYORDU”

Üzerimde yetişkin oyuncakları kullanıyordu, diğer türlüsüne izin vermiyordu. Bana erkek olduğunu söyledi ve ben de bu yüzden onunla ilişki yaşamayı kabul ettim. Bir kadınla cinselliği asla düşünemem.”

Savunma yapan Silvano ise ilişkinin başından beri cinsiyeti konusunda dürüst olduğunu ve doğum belgesinde ‘kadın’ yazmasına karşın kendisini bu şekilde tanımlamadığını ileri sürdü. Jüriye ‘panseksüel’ (Cinsiyet kimliklerinden bağımsız bir ilişki akımı) olduğunu söyleyen Silvano’nun, konuyla ilgili bir tez hazırladığı söylemi mahkemede alay konusu edildi.

