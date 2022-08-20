İki yaşında kahraman oldu

ABD'de yaşayan 2 yaşındaki Ethan Moore, evlerinin arka bahçesindeki oynadıktan sonra hemen arka taraftaki ormanlık alanda bir çift ayak fark etti. Annesine sadece 'Ayaklar' diyebilen minik Moore'nin peşinden giden ailesi, günlerden bu yana kayıp olan 82 yaşındaki Alzheimer hastası bir kadını buldu





ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan 2 yaşındaki Ethan Moore'un dikkati 82 yaşındaki Alzheimer hastası kadının hayatını kurtardı. ABD'de 'kahraman' ilan edilen küçük Ethan, televizyon kanallarında boy gösterdi ve sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

ABD’nin 2 yaşındaki kahramanı Ethan... 82 yaşındaki kadının hayatını kurtardı.

Yürümeye henüz yeni başlayan küçük Çocuk, evlerinin arka bahçesinde annesi ile oyun oynuyordu. Annesinin oyuncağından çıkardığı baloncukları kovalayan Ethan bahçelerinin hemen dibinde bulunan ormanlık alana gitti ve oradaki bir şey dikkatini çekti.

ANNESİNİ GÖTÜRÜP 'AYAKLAR' DEDİ

Annesinin elinden tutarak gördüğü şeyi ona da anlatmaya çalışan çocuk sadece 'ayaklar' dedi. Ancak Anne Brittany hiçbir şey görmüyordu. Oğlunun boy seviyesine doğru eğilip, Ethan'ın işaret ettiği yere tekrar bakan kadın bu kez ağaç parçalarının arkasında bir çift ayak gördü.

ABDnin 2 yaşındaki kahramanı Ethan... 82 yaşındaki kadının hayatını kurtardı

8 AĞUSTOSTAN BERİ ARANIYORDU

Yerde yatan yaşlı kadının hayatta olduğunu fark eden anne hemen sağlık görevlilerini aradı ve yardım istedi.

Yerde yatan talihsiz kadının 8 Ağustos'tan beri kayıp ilanları ile aranan 82 yaşındaki Nina Lipscomb olduğu öğrenildi. Alzaymır hastası olan kadın hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

ABDnin 2 yaşındaki kahramanı Ethan... 82 yaşındaki kadının hayatını kurtardı

TABURCU OLDUKTAN SONRA KAHRAMANI İLE TANIŞTI

Hastaneden taburcu olan Nina'nın ilk işi hayatını kurtaran küçük kahraman ile tanışmak oldu.

Nina'nın kızı Karen Lipscomb,annelerini bulmak için tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirterek 'Günün sonunda onu kurtaran sadece küçük bir çocuk oldu' dedi.

