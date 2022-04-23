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İki penisle doğan çocuk!

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Brezilya’da iki penisle doğan çocuk medyanın gündeminden düşmüyor. Beş milyonda bir görülen nadir durum yüzünden iki penisle doğan Brezilyalı çocuk, penislerden birinin alınması için ameliyat olacağı günü bekliyordu. Ancak, annenin sözleri her şeyi değiştirdi

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İki penisle doğan çocuk!
 
 
 
Brezilya'da sağlık görevlileri iki penisle dünyaya gelen çocuğun, boyut olarak küçük olan penisini ameliyatla almaya hazırlanıyordu. İki penisi birbirine yapışık şekilde doğan çocuğun ameliyatı için Sao Paulo Federal Üniversitesi'ndeki doktorlar çocuğun annesinden aldıkları bilgi sonrası fikirlerini değiştirdiler.
Annesi çocuğunun idrarını sadece küçük olan penisten yaptığını söylemesinin ardından, doktorlar ameliyatın seyrini değiştirdi. Cerrahlar, çocuğun annesinin çocuğun sadece küçük olan penisten idrar yapabildiğini açıklamasının ardından diğerini kesmeye karar verdi.
Muayeneler, sol penisinin üretranın idrarın geçemeyeceği kadar dar olması nedeniyle düzgün çalışmadığını gösterdi. Brezilyalı çocuğun ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleşti.
Diphallia, çift penislilik durumu tıpta erkek bir bebeğin iki penis ile doğması durumudur. Bu oldukça nadir rastlanan bir bozukluktur ve 1609 yılında Johannes Jacob Wecker tarafından ilk kaydedilişinden bu yana sadece 1000 kadar vakada gözlenmiştir. 5 milyonda bir görülür.
 
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