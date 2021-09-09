IKEA 100 bin şöför arıyor

Dünyaca ünlü mobilya devi Ikea, şoför sıkıntısı yaşıyor.

Birleşik Krallık genelinde yaşanan sorun nedeniyle şirket, yaklaşık 1.000 ürün hattını tedarik etmekte zorlanıyor. Yaşanan kriz nedeniyle şirket, dünya genelinde 100 binden fazla şoför alacak.

Ikea, bazı mağazalardaki ürün kıtlığının Covid ve Brexit’e bağlı olduğunu belirtti. Grip aşısı tedarikçilerinden yiyecek ve içecek firmalarına kadar uzanan işletmeler de Ikea gibi tedarik sorunları yaşıyor.

İngiltere hükümeti daha önce “sektörün zorluklarını ele almak için sanayi ile yakın bir şekilde çalıştığını” söyledi. Ikea, Birleşik Krallık ve İrlanda’daki 22 mağazasındaki stoklarının yüzde 10’u veya yaklaşık 1.000 ürün grubuyla tedarik sorunları yaşadığını açıkladı.

Ikea tarafından yapılan açıklamada “Birçok perakendeci gibi biz de Covid-19 ve işgücü kıtlığı nedeniyle tedarik zincirlerimizde süregelen zorluklar yaşıyoruz. Nakliye, hammadde ve kaynak kullanımı bunların hepsini etkiliyor” dendi. Ikea özür diledi ve durumun “önümüzdeki haftalarda ve aylarda” düzelmesini umduğunu söyledi.