Hollandalı bakan kılık değiştirdi

Hollandalı bakan, evsizlerin sorunlarını daha yakından görebilmek için, kılık ve kimlik değiştirerek evsizler yurdunda geceledi



Hollanda Devlet Bakanı Maarten van Ooijen, evsizlerin sorunlarını daha yakından görebilmek için, kılık ve kimlik değiştirerek evsizler yurdunda geceledi. Kamu sağlığı, spor ve sosyal bakımdan sorumlu bakanın tavrı, birçok kişi tarafından olumlu karşılandı. Bazıları ise van Ooijen'i, evsizlerin sorununu "pijama partisine indirgemekle" suçladı.

32 yaşındaki Maarten van Ooijen, ülkedeki evsizlerin sorunlarını yakından incelemek ve evsizlerin geceyi geçirdiği merkezlerdeki işleyişi görmek için kılık değiştirmeye karar verdi. Van Ooijen, önceki gece "tebdil-i kıyafetle", Hollanda'nın orta güney kesimindeki Den Bosch kentindeki evsizler yurduna gitti. Ziyaretten sadece sosyal barınma merkezi müdürü ile gece vardiyasındaki bir güvenlik görevlisi haberdar edildi.

Şık takım elbisesi ve gömleğini çıkarıp plastik bir pazar çantasına dolduran Hollandalı bakan, tişört ve kot pantolonla gece yarısına doğru, sosyal barınağın kapısını çaldı.

Yaşadığı deneyimi ertesi gün sosyal medya hesabından paylaşan van Ooijen, kendisine defalarca, "evsizlerin basmakalıp görüntüyle değerlendirmediği" söylense de, kapıya yaklaştığında hala görünüşüyle ilgili şüphelileri bulunduğunu anlattı. Ancak, barınaktan içeri girince görevliler, onun görüntüsü ya da kıyafetiyle ilgilenmek yerine, özel sınırlarını da gözeterek, nazikçe sorular sormaya başlamış.

SAHTE İSİMLE, UYDURULMUŞ BİR YAŞAM ÖYKÜSÜ ANLATTI

Sahte bir isimle, uydurulmuş bir yaşam öyküsünü, sosyal barınak çalışanlarına anlatan Hollandalı bakan, kısa sürede kaydı yapılarak evsizler yurduna kabul edilmiş. Bir süre oturma odasında diğer evsizlerle sohbet eden Maarten van Ooijen, onların neden evsiz olduğunu, sosyal yardım alıp almadıkları ve devletten yeterince yardım alıp almadıklarını sormuş. Ardından yatakhaneye geçen Hollandalı bakan, yoğun bir yer kokusuyla karşılaşmış. Van Ooijen, diğer evsizler tarafından da, gece horlamalara karşı hazırlıklı olması konusunda uyarılmış. Giysileri ve diş fırçasının bulunduğu plastik torbayı, uyuyacağı yatağın üzerine koyan devlet bakanı, o anda, sahip olduğu tek gerçek şeyin bu olduğu hissine kapılmış.

Hollandalı bakan, geceyi aynı odada geçirdiği arkadaşlarına gerçeği, sabah açıklamış, "Hayır, yeni evsiz genç değil. Sosyal bakımdan sorumlu devlet bakanıyım" diye. Maarten van Ooijen, ziyaretten çok memnun olduğunu söylüyor. Plansız, kurgusuz gerçek bir çalışma ziyareti yaptığını vurgulayan Hollandalı bakan, "Hayal edebileceğimden daha dürüst ve iyi geçti" diyor.

Evsizler yurdundan içeri adımını attığında, bir an için, "Şoförü arayıp eve geri döneyim ya da bir otele gideyim. Gerekirse dışarıda uyurum" hissine kapıldığını söyleyen Hollandalı bakan, böylece evsiz insanların gerçekte neler yaşadığını, nasıl bir ruh hali içinde olduklarını da yaşayarak gördüğünü vurguluyor.

Bakan van Ooijen'in, evsizler yurdundaki izlenimini anlattığı sosyal medya paylaşımı, çok sayıda tepki aldı. Tepkilerin büyük bölümü olumlu yönde. Sosyal medya kullanıcıları, yöneticilerin, genellikle uygulamalarında sosyal gerçeklere yeterince yakın olmadığını belirterek, bu nedenle Hollandalı bakanın gerçeği bulmak için evsizler yurdunda kalmasının önemli olduğunu dile getiriyor.

Bazı vatandaşlar ise, tüm deneyimin ter kokusu ve horlama ile sınırılı olduğunu savunarak, van Ooijen'in ziyaretini bir oyun olarak değerlendiriyor. Sosyal medya kullanıcıları, bakanın, evsizlerin sorununu "pijama partisine indirgediğini" öne sürerek, "Evsizler için bundan sonra ne yapacaksınız, aslı mesele o" diyor.

