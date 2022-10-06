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Hollanda, okullarda ücretsiz kahvaltı dağıtacak

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Hollanda'da gıda fiyatlarındaki artış sebebiyle çocukların okula aç gelmelerini engellemek için 500 ilkokulda ücretsiz kahvaltı dağıtımına başlıyor

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Hollanda, okullarda ücretsiz kahvaltı dağıtacak

Hollanda'da gıda fiyatlarındaki artış sebebiyle çocukların okula aç gelmelerini engellemek için gelir düzeyi düşük mahallelerdeki 500 ilkokulda ücretsiz kahvaltı dağıtımına başlanacağı açıklandı.
Hükümet sitesinden yapılan açıklamada, artan gıda fiyatları sebebiyle düşük gelir grubundaki ailelerin çocuklarının okula aç gelmelerini engellemek adına bir an önce ücretsiz kahvaltı dağıtımına başlanacağı belirtildi.
Yoksulluk Politikası, Katılım ve Emeklilik Bakanlığı ve İlköğretim Okulları Bakanlıklarının oluşturduğu 5 milyon avroluk Gençlik Eğitim Fonu’yla gelir düzeyi düşük mahallelerdeki 500 ilkokulda 4 ay boyunca kahvaltı dağıtılacağı kaydedildi.
Gıda fiyatlarında kısa sürede görülen büyük artışın etkisinin okullarda açıkça görüldüğüne değinilen açıklamada, bazı çocukların aç karnına okula geldiği ve bunun öğrenme ve bedensel gelişimlerini olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.
Yoksulluk Politikası, Katılım ve Emeklilik Bakanı Carola Schouten’in “Yoksul ailelerin çocuklarının yükselen enflasyonun kurbanı olmaması gerekir.” şeklindeki sözlerine yer verilen açıklamada, İlköğretim Okulları Bakanı Dennis Wiersma’nın “Evlerinde sıkıntı çeken çocukların okullarda endişe duymadan eğitim görmesi için her şeyi yapmalıyız.” ifadeleri aktarıldı.
ÜCRETSİZ ÖĞLE YEMEĞİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Açıklamada, hükümetin okullarda ücretsiz öğle yemeği verilmesi için çalışma başlattığı hatırlatılırken bunun için Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığının kısa sürede bunun nasıl hayata geçirileceğini bildireceği kaydedildi.
Hükümet, ücretsiz öğle yemekleri için Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığının 2023 bütçesinden 100 milyon avro ayırmaya hazırlanırken okul yöneticileri ve öğretmenler iş yükleri sebebiyle yemeklerin idaresi ve dağıtımının altından kalkamayacaklarını vurgulamıştı.
NRC gazetesinde eylül ayında çıkan haberde, Rotterdam kentindeki De Catamaran İlkokulunda okuyan ve parasızlıktan hafta sonu hiçbir şey yiyemeyen 11 yaşındaki çocuğun okulda açlıktan bayıldığı belirtilmişti.
 
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