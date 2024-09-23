Hizbullah’tan İsrail’e füze saldırısı

Hizbullah, geçtiğimiz hafta İsrail’in çağrı cihazı ve telsizlere yönelik siber saldırılarına karşılık olarak İsrail’e füze saldırısı başlattı. Hizbullah saldırıyı, “İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği acımasız katliama ilk yanıt” olarak nitelendirdi

Lübnan’daki Hizbullah Hareketi, İsrail’in geçtiğimiz hafta düzenlediği çağrı cihazı ve telsizlere yönelik saldırılarına yanıt verdi.

Günün erken saatlerinde İsrail’e füze saldırısı başlatan Hizbullah, İsrail’in saldırılarına karşılık savunma teknolojisi şirketi Rafael Şirketi’nin kompleksinin bombalandığını bildirdi.

Açıklamada, “İsrail'in Hayfa kentinin kuzeyinde bulunan komplekse onlarca Fadi 1 ve Fadi 2 füzesi ile Katyuşa roketleri fırlatıldı” denildi.

Hareket saldırıyı, “İsrail düşmanının salı ve çarşamba günleri Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği acımasız katliama ilk yanıt” olarak nitelendirdi.

HAVA ÜSSÜ DE VURULDU

Hizbullah tarafından yapılan bir başka açıklamada ise, İsrail’in Ramat David Hava Üssüne Fadi 1 ve Fadi 2 füzesi fırlattığı aktarıldı.

Açıklamada, saldırıların “Lübnan'ın çeşitli bölgelerini hedef alan ve çok sayıda sivilin şehit düşmesine yol açan İsrail saldırılarına” yanıt olduğu belirtildi.

85 ROKET FIRLATILDI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah tarafından Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yaklaşık 85 roket fırlatıldığı bildirildi.

IDF, “Saldırıların bir kısmı önlendi, bir kısmı ise Hayfa yakınlarındaki Kiryat Bialik ve Aşağı Celile'deki Moreshet'e isabet etti” açıklamasını yaptı.

Açıklamada, Kiryat Bialik'e düşen bir roketin 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu kaydedildi.

Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Celile ve Hayfa'nın doğusuna yönelik saldırılarının ardından İsrail'in Acre, Nahariyye, Tiberya, Safed ve Hayfa kentlerinde eğitime ara verildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan-İsrail sınırında devam eden karşılıklı ateş hakkında açıklamada bulundu.

Açıklamasında İsrail'in son zamanlarda Hizbullah'a büyük bir darbe indirdiğini dile getiren Netanyahu, “Eğer Hizbullah mesajı almadıysa, size söz veriyorum, mesajı alacaklar” diye konuştu.