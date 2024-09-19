Hizbullah’ın kalesinde yeni saldırı

Lübnan'da önceki gün 12 kişinin öldüğü, 3 bini aşkın kişinin yaralandığı patlamanın ardından dün bir saldırı daha gerçekleşti. Lübnan'daki Hizbullah tarafından kullanılan iletişim cihazlarına yeni bir siber saldırı düzenlendi. Grubun kullandığı el telsizleri bir kez daha patladı. Yeni saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi yaralandı

Lübnan'daki Hizbullah tarafından kullanılan iletişim cihazlarına dün yeni bir siber saldırı düzenlendi. Bu kez de grubun kullandığı el telsizleri, ülkenin güneyinde ve başkent Beyrut'un güney banliyölerinde patlatıldı. Yeni saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi yaralandı.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Hizbullah’ın kalesi olarak bilinen Güney Banliyö bölgesinde dün patlama sesleri duyuldu.

Patlamalar, örgütün kullandığı çağrı cihazlarının patlatılmasından bir gün sonra meydana geldi.

Patlamalardan birinin önceki gün çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ölen 4 Hizbullah üyesinin Beyrut'taki cenaze töreni sırasında yaşandığı belirtildi.

Yeni patlamalarda 3 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı. Patlamaların ardından bazı ev ve araçlarda da yangın çıktı.

İsrail'in önceki gün düzenlediği siber saldırıda Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları patlatılmıştı. Saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmiş, 3 bine yakın kişi de yaralanmıştı.

BEŞ AY ÖNCE SATIN ALINDI

Telsizlerin Hizbullah tarafından beş ay önce, siber saldırı düzenlenen çağrı cihazları ile aynı zamanda satın alındığı belirtildi.

Üst düzey Hizbullah yetkilisi Hashem Safidini, örgütün "yeni bir aşamayla" karşı karşıya olduğunu söyleyerek "saldırıların karşılıksız kalmayacağını" vurguladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise çağrı cihazı patlamaları hakkında, "sivil nesnelerin silahlaştırılmamasının" çok önemli olduğunu belirtti.